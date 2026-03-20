Alcaldía de Bogotá da a conocer importante anuncio para la movilidad en el Festival Estéreo Picnic

El Estéreo Picnic, a lo largo del tiempo, se ha configurado como uno de los eventos culturales más importantes, no solo de la capital, sino de todo Colombia.

Guía de movilidad Estéreo Picnic: estas son las rutas de TransMilenio y SITP habilitadas

Este festival ha contado con la presencia de artistas de talla internacional, que deslumbran a los aficionados por la música.

Teniendo en cuenta las cualidades del evento y la gran afluencia de personas que asistirán, la Alcaldía de Bogotá ha dado a conocer un plan especial de movilidad en el marco de la edición de este año de este festival.

Se habilitarán rutas especiales para el Festival Estéreo Picnic. Foto: Secretaría de Movilidad

Esto también funciona como estrategia para fortalecer la seguridad de los asistentes y mejorar su llegada y salida.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se hará el despliegue en puntos estratégicos de cerca de 70 personas en vía, entre las que se encuentran Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y miembros del Grupo Guía.

Estos serán los encargados de realizar la gestión del tráfico, velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y servir de apoyo en la orientación de los asistentes.

Zonas Amarillas

Se dispondrá de una zona amarilla, que tiene como objetivo facilitar la toma de taxis en periodos pico, como al finalizar cada jornada. De este modo, se podrá reducir cualquier impacto negativo en la movilidad asociado a la recolección de personas en las calles aledañas.

La zona, según lo indicado, se encontrará sobre la calzada occidental de la avenida carrera 60, al sur de la calle 53.

Además, insisten en que los asistentes verifiquen la información de los vehículos por medio de la plataforma Movilidad a un Clic, donde se encuentra la opción “verificación de taxis”.

Zonas amarillas en el Festival Estéreo Picnic. Foto: Getty Images / Viajar o morir / Montaje: Semana

Con el fin de que la movilidad tenga el menor impacto posible, se recomienda por parte de los organismos competentes recurrir al transporte público para llegar y salir del evento.

Además, se indica que el componente zonal de TransMilenio tendrá rutas especiales que pueden ser revisadas a través de www.transmilenio.gov.co.

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Zonas de parqueo

En inmediaciones del parque Simón Bolívar se encuentran las denominadas Zonas de Parqueo Pago (ZPP), que en total alcanzan los 392 cupos disponibles.

También, las autoridades han insistido en la importancia de salvaguardar la vida de todos los actores viales, por lo que se pide no conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva.