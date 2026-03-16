Guía de movilidad Estéreo Picnic: estas son las rutas de TransMilenio y SITP habilitadas

A pocos días de que inicie el Festival Estéreo Picnic, el sistema de transporte público de Bogotá presentó el esquema de rutas y horarios que operarán durante el evento musical.

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La jornada está programada desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicación que exige una logística coordinada para facilitar el flujo de miles de asistentes.

Operación del sistema troncal

Para facilitar el acceso y la salida del parque, TransMilenio mantendrá la operación de servicios en estaciones estratégicas cercanas al recinto. El sistema habilitará rutas específicas en las estaciones CAN, Movistar Arena y Salitre El Greco durante los tres días del festival para conectar con los diferentes puntos cardinales de la ciudad:

CAN - British Council: los usuarios podrán acceder a las rutas K16, K23, P85, K10, K54 y K86 en sentido norte y oriente, mientras que hacia el sur y occidente operarán los servicios B16, B23, M85, H54, L10 y M86.

Movistar Arena: estarán disponibles las rutas B72, D21, C25 y C30 hacia el norte, y las rutas G30, L25, H21 y H72 en sentido opuesto.

Salitre El Greco: se mantendrán activos servicios como el K16, K43, P85 y sus respectivos retornos para asegurar la cobertura troncal.

Además, estarán habilitadas 33 rutas zonales del SITP para poder llegar al evento.

Rutas zonales de salida y retorno

Ante el carácter masivo del evento, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) habilitará tres rutas zonales extraordinarias. Todos estos servicios especiales iniciarán su recorrido en el paradero ubicado en la AC 53 - KR 66A, punto estratégico de evacuación para quienes abandonen el parque al finalizar las presentaciones.

Las tres rutas disponibles son:

Unicentro: Con paradas técnicas en el C.C. Metrópolis, Cafam Floresta, C.C. Iserra 100, Olímpica Calle 100, Avenida Suba y, finalmente, el C.C. Bulevar Niza. Septimazo: Este recorrido cubrirá puntos clave como el Concejo de Bogotá, el Planetario, la Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle y el sector de la Carrera Séptima con Calle 81 y Calle 94. Av. 1 de Mayo: Orientada hacia el suroccidente, con paradas en el C.C. Gran Estación, C.C. Salitre Plaza, C.C. Multiplaza, el sector de Bavaria y la Avenida 1 de Mayo.

Las autoridades de movilidad recomendaron a los ciudadanos portar la tarjeta de transporte cargada y verificar los canales oficiales para monitorear cualquier ajuste de última hora en las frecuencias de los autobuses.

Con este plan, la administración distrital busca reducir el uso de vehículos particulares y mitigar las afectaciones al tráfico en el noroccidente de la capital durante el fin de semana.