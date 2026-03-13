Denuncian estafas con falsa boletería del Estéreo Picnic 2026: no caiga en la trampa

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos musicales más importantes del país. Bogotá volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de fanáticos con la llegada de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic.

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El evento se realizará del viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, donde durante tres días se reunirán artistas de distintos géneros en un mismo escenario.

Organizado por Páramo Presenta, el festival se ha caracterizado por ofrecer una mezcla musical bastante amplia. En esta ocasión, el cartel incluye propuestas que van desde el rock alternativo y el pop internacional hasta la electrónica y el reguetón.

Festival Estereo Picnic Foto: DIANA REY MELO

Entre los nombres más llamativos que estarán en el país (ya sea por su debut o por un esperado regreso) aparecen Tyler, The Creator, Lorde, The Killers, Peso Pluma, Sabrina Carpenter, Skrillex y Deftones, artistas que prometen convocar a miles de asistentes en el parque.

A ellos se suman figuras como Peggy Gou, Interpol y Young Miko, completando un cartel que mezcla sonidos de distintas partes del mundo y que, como cada año, logra atraer a un público joven que incluso ya ha agotado varias etapas de preventa.

Estos son los horarios de los tres días.

Estafas con la boletería del Festival Estereo Picnic

Faltan pocos días para que el mayor festival de música de Bogotá se lleve a cabo en el Parque Simón Bolivar, y por esta premura, varias personas están comprando boletas días antes.

Por el afán de conseguir las entradas, varias personas están cayendo en estafas de personas malintencionadas que pretenden es robar a los posibles asistentes.

Algunos de los canales por los cuales las personas están siendo víctimas de estafas es a través de redes sociales, grupos de mensajería y páginas no oficiales del festival.

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Recomendaciones para no caer en estafas por compra de boletería en el Festival Estereo Picnic

Comprar en canales oficiales: Antes de comprar entradas, se recomienda comprobar que la transacción se realice únicamente en la web oficial del organizador o en boleterías autorizadas, evitando enlaces compartidos en redes, correos o chats.

Antes de comprar entradas, se recomienda comprobar que la transacción se realice únicamente en la web oficial del organizador o en boleterías autorizadas, evitando enlaces compartidos en redes, correos o chats. Desconfiar de ofertas “buenas” o “urgentes”: Las ofertas con descuentos excesivos, promesas de entradas aseguradas o la presión para pagar de inmediato suelen ser señales de alerta, estrategias usadas por estafadores que aprovechan el temor a quedarse sin boleta.

Las ofertas con descuentos excesivos, promesas de entradas aseguradas o la presión para pagar de inmediato suelen ser señales de alerta, estrategias usadas por estafadores que aprovechan el temor a quedarse sin boleta. Revisar los sitios web: Antes de ingresar información personal, se aconseja revisar con atención la dirección completa del sitio web. Si llega un enlace, lo más seguro es entrar escribiendo directamente la página oficial.

Antes de ingresar información personal, se aconseja revisar con atención la dirección completa del sitio web. Si llega un enlace, lo más seguro es entrar escribiendo directamente la página oficial. Ser precavidos con los supuestos servicios de entrega de manillas: Debido a que el acceso al festival exige una manilla física, han surgido ofertas engañosas de envío o gestión. Estos servicios suelen pedir dinero o datos personales que luego se usan en fraudes.