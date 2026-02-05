Cultura

Nueva baja en el Estéreo Picnic 2026: artista cancela su show y ya son cinco las bajas confirmadas a meses del evento; revelaron noticia

¿Qué pasa con el FEP 2026? Conozca los motivos de las 5 cancelaciones que sacuden al festival en Bogotá.

Valentina Rueda Rodríguez

6 de febrero de 2026, 2:41 a. m.
Alerta por cancelaciones masivas en el Estéreo Picnic
Alerta por cancelaciones masivas en el Estéreo Picnic Foto: x

El panorama para la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP) se torna gris a tan solo semanas de que los seguidores de “Un Mundo Distinto” se reúnan en Bogotá. Lo que debía ser una celebración de aniversario se ha convertido en un rompecabezas para los organizadores tras confirmarse la salida de una de las figuras más actuales del pop en español: la cantante Aitana.

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

El anuncio de Aitana: ¿por qué no viene al FEP?

La noticia cayó como un ‘balde de agua fría’ para sus fanáticos. A través de sus redes sociales oficiales, la intérprete de Mon Amour confirmó que no formará parte de la nómina de marzo. Aunque la española no profundizó en los motivos técnicos de su retiro del festival, dejó un mensaje agridulce: Aitana anunció una gira propia que aterrizará en Bogotá el próximo 16 de octubre de 2026.

Aitana anuncia su gira propia y aterrizara en Bogotá en octubre 2026
Aitana anuncia su gira propia y aterrizara en Bogotá en octubre 2026 Foto: x

Esta decisión, aunque garantiza un show individual para el segundo semestre, deja un vacío en la programación del festival, donde era una de las cartas fuertes para atraer al público joven y amante del pop ibérico.

Una lista que no para de crecer: cinco bajas confirmadas

Con la salida de Aitana, ya son cinco los nombres de peso que se han bajado del bus del FEP 2026. La preocupación entre los asistentes que ya adquirieron sus boletas es evidente, pues los motivos de las cancelaciones varían desde problemas legales hasta crisis de salud y cambios de agenda de último minuto.

