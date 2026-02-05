El panorama para la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic (FEP) se torna gris a tan solo semanas de que los seguidores de “Un Mundo Distinto” se reúnan en Bogotá. Lo que debía ser una celebración de aniversario se ha convertido en un rompecabezas para los organizadores tras confirmarse la salida de una de las figuras más actuales del pop en español: la cantante Aitana.

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: “Lo juro”

El anuncio de Aitana: ¿por qué no viene al FEP?

La noticia cayó como un ‘balde de agua fría’ para sus fanáticos. A través de sus redes sociales oficiales, la intérprete de Mon Amour confirmó que no formará parte de la nómina de marzo. Aunque la española no profundizó en los motivos técnicos de su retiro del festival, dejó un mensaje agridulce: Aitana anunció una gira propia que aterrizará en Bogotá el próximo 16 de octubre de 2026.

Aitana anuncia su gira propia y aterrizara en Bogotá en octubre 2026 Foto: x

Esta decisión, aunque garantiza un show individual para el segundo semestre, deja un vacío en la programación del festival, donde era una de las cartas fuertes para atraer al público joven y amante del pop ibérico.

Una lista que no para de crecer: cinco bajas confirmadas

Con la salida de Aitana, ya son cinco los nombres de peso que se han bajado del bus del FEP 2026. La preocupación entre los asistentes que ya adquirieron sus boletas es evidente, pues los motivos de las cancelaciones varían desde problemas legales hasta crisis de salud y cambios de agenda de último minuto.

1. The Dare: “Pronto entenderán por qué”

El cantante y productor estadounidense The Dare, quien estaba programado para encender la primera jornada el viernes 20 de marzo, fue uno de los últimos en desertar. Según un mensaje replicado por las cuentas oficiales del evento, el artista expresó:

“Lamentablemente tuve que cancelar mis shows en los Lollapalooza de Suramérica y Estéreo Picnic. Tomar esa decisión es muy duro para mí, pero pronto entenderán por qué”. Su salida deja un hueco importante en la cuota de música electrónica y alternativa del festival.

2. Peso Pluma: prioridad a Estados Unidos

Quizás la baja más mediática fue la del mexicano Peso Pluma. El exponente de los corridos tumbados canceló toda su gira por Sudamérica prevista para marzo. La organización del festival explicó que el cantante “adquirió nuevos compromisos” para una gira en Estados Unidos, priorizando el mercado norteamericano sobre sus compromisos en Colombia.

3. D4vd: envuelto en un escándalo judicial

El rapero D4vd también salió de la programación tras un oscuro incidente en Los Ángeles. Medios internacionales reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un vehículo registrado a su nombre. Aunque el artista no ha sido acusado formalmente, la gravedad de la investigación en curso obligó a suspender sus presentaciones internacionales por precaución legal y de imagen.

4. Lola Young: un colapso que lo cambió todo

Finalmente, la británica Lola Young tuvo que dar un paso al costado por motivos de fuerza mayor. Tras sufrir un colapso en pleno escenario durante el festival All Things Go en Nueva York, la cantautora suspendió toda su agenda internacional para centrarse en su recuperación física, dejando a sus fans bogotanos con las ganas de escuchar su voz.

¿Qué pasará con los reemplazos?

A poco más de un mes para que se abran las puertas del festival, el silencio de los organizadores frente a los nuevos nombres que llenarían estos vacíos genera tensión. Los usuarios en redes sociales no han tardado en manifestar su molestia, exigiendo artistas de igual o mayor peso comercial para compensar las ausencias.

Por ahora, queda esperar el pronunciamiento oficial de los organizadores, quienes tendrán la difícil tarea de recomponer un cartel que ha sido golpeado por las cancelaciones y las agendas cruzadas.