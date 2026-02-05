Gente

La Liendra donará su millonaria ganancia tras recordar la vida que tenía antes de la fama: "Lo juro"

Conozca la millonaria cifra y cómo se elegirá su destino.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de febrero de 2026, 12:47 a. m.
La Liendra donará fortuna de sus documentales con un emotivo mensaje sobre sus humildes inicios
La Liendra donará fortuna de sus documentales con un emotivo mensaje sobre sus humildes inicios Foto: x

Mauricio Gómez, conocido en el universo digital como La Liendra, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras anunciar que no se quedará con un solo peso de las ganancias generadas por sus recientes y exitosos documentales. El creador de contenido, que ha dado un vuelco radical a su enfoque profesional, busca ahora que su audiencia se convierta en parte activa de esta causa social.

Del entretenimiento a la investigación: el nuevo rumbo de Mauricio Gómez

En los últimos meses, el joven quindiano ha recibido aplausos de la crítica y del público gracias a un cambio radical en sus plataformas. Atrás quedaron los videos de humor simple, dando paso a piezas documentales de alta factura sobre temas sensibles de la historia colombiana. Investigaciones sobre la tragedia de Armero, la vida de Pablo Escobar y el perfil criminal de Luis Alfredo Garavito han acumulado millones de visualizaciones, gracias a su lenguaje sencillo y gran valor informativo.

Este esfuerzo no solo le ha valido el respeto de nuevos sectores, sino también una importante retribución económica que el influencer ha decidido entregar a los más necesitados.

La millonaria cifra en juego: ¿cuánto facturó La Liendra?

A través de sus historias de Instagram, el influenciador reveló el monto exacto de sus beneficios. La Liendra facturó un total de 29.000 dólares, lo que se traduce en aproximadamente 100 millones de pesos colombianos.

“Qué quieren que haga con ellos, dónde los ponemos, denme ideas. Pero algo que sí les digo y lo juro por Dios, es que esa plata se va a ir a donación, yo no los voy a recibir, los leo”, expresó el creador en sus redes sociales, dejando claro que el dinero ya está destinado a un fin benéfico.

La cifra es el resultado de un arduo trabajo que incluyó viajes, contratación de personal especializado y extensas jornadas de investigación. A pesar de la inversión realizada, Gómez prefiere que el fruto de este contenido impacte positivamente en la realidad social del país.

Reacciones y apoyo masivo en redes sociales

La respuesta de los internautas no se hizo esperar. La sección de comentarios de sus publicaciones se llenó de sugerencias que van desde fundaciones para animales hasta apoyo a comunidades vulnerables en el Chocó o La Guajira.

“¡A mí me encantan esos documentales! Lo mejor que pudo haber hecho fue cambiar de contenido” y “La verdad tuvo un gran cambio con su contenido”, son algunos de los mensajes que destacan el crecimiento del joven, quien inició en 2016 con recursos mínimos.

Este anuncio de generosidad coincide con una reciente dinámica de “retroceso en el tiempo”, en la que el influencer mostró su evolución física y profesional desde sus inicios. Para muchos, este gesto de donar 100 millones de pesos es la prueba definitiva de su madurez y de un “verdadero challenge” de superación personal que va más allá de los números y los likes.

¿Cuál será el destino final del dinero?

Por ahora, la moneda está en el aire. La Liendra continúa analizando las propuestas de sus millones de seguidores para garantizar que la ayuda llegue a donde realmente se necesita. Lo que es un hecho es que, con esta acción, el influenciador marca un precedente en la industria del contenido digital en Colombia, demostrando que el alcance en redes puede transformarse en un motor de cambio social real.

Noticias Destacadas