Espíritu artístico. Temperamento melancólico. Carácter abierto hacia los otros. Y también una zona silenciosa que prefería guardar ideas antes que decirlas. Así recuerda Patrizia de Jesús Castillo los rasgos que, con los años, terminarían definiendo su relación con la literatura. Durante mucho tiempo no supo que ese impulso interior tenía un nombre claro; solo entendió, ya en el colegio, que dentro de ella convivían dos fuerzas: la que hablaba con el mundo y la que se refugiaba en las palabras.

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La puerta de entrada a ese universo apareció en casa. Su padre le entregó una Quillette —una enciclopedia de pasta de cuero que funcionaba como un buscador antes de internet— y aquel volumen pesado se convirtió en un territorio de exploración. A los doce años ya leía a grandes pensadores de la tradición occidental como Rousseau y Sócrates, aunque no siempre lograra comprenderlos en toda su profundidad. El entusiasmo era evidente. Su padre lo notó y decidió ampliar ese horizonte: empezó a pagar las suscripciones del Círculo de Lectores, alimentando una curiosidad que pronto se volvería constante.

Más adelante, ese vínculo con las letras encontró un camino profesional. Patrizia estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Barranquilla y durante sus prácticas en el periódico El Universal se familiarizó con la rutina del oficio: redactar noticias, corregir textos y trabajar frente a las máquinas de escribir que marcaban el ritmo de las redacciones de la época. Allí comenzó a entender que la escritura podía ser más que un hábito íntimo: también era una manera de narrar la vida.

Cuentos escritos a lo largo de más de veinte años. Historias que avanzan entre la memoria, la duda y la búsqueda personal. Así se configura Nuevas rutas para lugares remotos, el libro en el que Patrizia de Jesús Castillo reúne relatos atravesados por la pregunta sobre el rumbo de la vida y el lugar que cada persona ocupa en ella.

Patrizia de Jesús Castillo cuenta: "Crecí al lado de un gran lector, que fue mi padre, y me inspiró con su ejemplo. Él me animaba a leer, a aprender, siempre me estaba comprando libros". Foto: Valeria Vásquez

El título sugiere precisamente esa travesía interior. La imagen evoca la tradición de la literatura de viaje y recuerda, de forma inevitable, los paisajes simbólicos que Antoine de Saint-Exupéry imaginó en El principito. En el caso de Castillo, ese desplazamiento no ocurre entre planetas ni desiertos, sino dentro de la experiencia humana: personajes que avanzan entre certezas frágiles, decisiones y pequeñas revelaciones cotidianas.

Una mujer observa girasoles mientras se debate en el amor de dos hombres: el de su actual esposo y el de un viejo amor que siempre estuvo ahí, pero que ella dejó ir. Otra mujer se prepara para despedir a su esposo y lo observa agonizar, la muerte latente. En estos diez cuentos, reunidos en poco más de cien páginas, el libro nos lleva por una ruta de la historia de esos viejos amores que alguna vez sentimos, pero que no podemos contárselo al mundo sino solo a nuestra conciencia. Miedo a la muerte, a la ausencia, a los sueños rotos. De eso se trata ‘Nuevas rutas para lugares remotos’. Un laberinto de emociones.

Arcadia: ¿En qué momento nació su interés por la escritura y la literatura?

Patrizia de Jesús Castillo: Creo que ese interés por la literatura y la escritura ha estado presente en mi vida desde siempre. Incluso antes de aprender a leer. De hecho, aprendí a hacerlo para leer esos grandes libros que las niñas mayores llevaban en el bus del colegio. También crecí al lado de un gran lector, que fue mi padre, y me inspiró con su ejemplo. Él me animaba a leer, a aprender, siempre me estaba comprando libros. La escritura vino de la mano de ese primer acercamiento a las letras. Desde muy niña hacía historietas, y a medida que fui creciendo empecé a escribir diarios, luego poemas… Después me hice periodista y me entrené en el oficio hasta descubrir que escribir es tal vez lo que más alegría me proporciona en la vida.

Desde muy niña hacía historietas, y a medida que fui creciendo empecé a escribir diarios, luego poemas… Después me hice periodista y me entrené en el oficio hasta descubrir que escribir es tal vez lo que más alegría me proporciona en la vida.

Arcadia: En este libro, las protagonistas son mujeres. ¿A dónde van estas mujeres que ya no se sienten a gusto con su vida?

P.C.: Bueno, también hay una historia contada desde el sentir masculino. El cuento “Día de limpieza” está escrito desde la óptica de un hombre. Este no es un libro exclusivamente sobre mujeres o para mujeres, es un libro sobre la condición humana, sobre personas que en medio de muchas frustraciones están buscando su lugar en el mundo a medida que van recorriendo su propia ruta interior.

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Arcadia: Sus relatos parecen mirar lo extraordinario dentro de lo cotidiano. ¿Qué le interesa de esos momentos aparentemente simples de la vida?

P.C.: Me interesa todo. En especial la manera como se revela la condición humana. La vida está llena de una magia que muchas veces pasa desapercibida, y la literatura es una manera de reivindicarla. En las situaciones más simples y los personajes más anodinos podemos encontrar sabiduría, alegría, esperanza, o también oscuridad. El escritor siempre está a la caza de las infinitas historias contenidas en la realidad.

Arcadia: ¿Qué novelas o los libros alimentaron la escritura de Nuevas rutas para lugares remotos?

P.C.: La fuente de inspiración para escribir Nuevas rutas fue la vida… Otra cosa son los autores que admiro y me deleitan sin tener la pretensión de escribir como ellos. Amo, por ejemplo, la lúdica en la obra de Cortázar, en especial en sus estructuras, como la de Rayuela. Adoro a Alice Munro, digamos que ella me cambió como escritora. En general me gustan los autores que escriben con elegancia y cierto lirismo, como Poe. Trato de imprimirle algo de eso a lo que escribo.

Arcadia: Hay una cercanía entre su escritura y los relatos de las autoras Alice Munro y Lucia Berlin. ¿Qué encuentra en las obras de estas autoras que dialoga con su propia escritura?

P.C.: A Lucía Berlin no la conocía hasta que en la contraportada de Nuevas rutas apareció ese comentario sobre una semejanza entre lo que escribo y su obra. Me sentí honrada. Y Alice Munro es mi héroe. Lo que encuentro en sus obras, que es un punto en común con lo que escribo, es que ellas exploran la cotidianidad y tratan de darle sentido a las vidas enmarcadas en esas “realidades”. Creo que, tanto para ellas como para mí, es la condición humana el gran tema.

Arcadia: ¿Para qué o por qué escribe Patrizia de Jesús Castillo?

P.C.: Escribo porque me gusta, porque disfruto hacerlo y porque no existe nada que proporcione más alegría al ser humano que crear. El “para qué” es algo que he ido descubriendo con el tiempo, a medida que para mí ha cobrado importancia comunicar una verdad que nos conforta, o una realidad que nos confronta. También estoy en una etapa de mi vida en la que cada vez soy más consciente de mi propia mortalidad, y una manera de permanecer en este plano es a través de la escritura, eso es lo que les voy a dejar a mis hijos, y tal vez a las generaciones futuras interesadas en conocer cómo era la vida antes de que ellos existieran. Gracias a los escritores hoy conocemos la historia de la humanidad. También escribo para que me respeten. Una manera de ganarse el respeto de los demás es siendo escritor, parece un chiste, pero es muy real; y aunque parezca una actitud egocéntrica, o banal, al final todos queremos ser importantes, sea para un círculo muy reducido de personas, o para una audiencia mayor.

‘Nuevas rutas para lugares remotos’, de Patrizia de Jesús Castillo, es publicado por CLU Editores. Foto: Valeria Vásquez

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Arcadia: Si tuviera que describir su vida con una frase de Alice Munro, ¿cuál elegiría?

P.C.: Déjame pensar (risas). Sería algo así como “Esta es la vida de alguien muy curioso que siempre quiso conquistar el Nirvana”.

Arcadia: ¿Cómo fue el proceso de elegir las historias para este libro?

P.C.: Tenía muchos relatos escritos, pero intuitivamente escogí los que están en Nuevas rutas porque, si te das cuenta, aunque cada uno es independiente, en conjunto forman una unidad, e incluso hay personajes que se repiten. Se los presenté a Clu (mi editorial), y al final sólo excluyeron uno, y formará parte de mi próximo libro. Luego, en el proceso de edición ellos ordenaron los relatos de una manera que me pareció perfecta.

Arcadia: Ha tenido una formación diversa, en periodismo, es master en relaciones internacionales y estudió gastronomía. ¿Han transformado estas vertientes su escritura? ¿Cómo?

P.C.: Han ayudado los años, la madurez como mujer, y como lectora y escritora. Pero en realidad todo sirve, entre más diversa la vida, más rica la literatura. En mi caso, todos los escenarios en los que me he movido y todas las experiencias que he tenido me han enriquecido como ser humano y me han inspirado a escribir. Pienso, como decía David Bowie, que la vida es una gran aventura, y para mí es maravilloso poder documentarla a través de las letras.