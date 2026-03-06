Reseña de libros

‘La envidia’, de Isabel Botero: Radiografía de una pasión sombría

En esta novela de la autora antioqueña, la “boyacensidad” no es un cuadro costumbrista para colgar en la sala; es una fuerza telúrica.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Claudia Sterling*
6 de marzo de 2026, 11:00 p. m.
Nacida en Medellín en 1976, Isabel Botero es una tejedora de historias que comenzó soñando con el cine. Su formación como guionista en Barcelona se siente en cada plano narrativo.
Nacida en Medellín en 1976, Isabel Botero es una tejedora de historias que comenzó soñando con el cine. Su formación como guionista en Barcelona se siente en cada plano narrativo. Foto: CORTESíA ISABEL BOTERO

Isabel Botero; La Envidia; Editorial Seix Barral; 248 páginas; 2025

Hay libros que no se leen, se habitan. Y hay tierras que no se describen, se padecen. En La Envidia (Seix Barral, 2025), la más reciente y madura entrega de la escritora antioqueña Isabel Botero (1976), el lector se encuentra frente a una cartografía emocional donde el frío del páramo boyacense no solo cala en los huesos, sino en las conciencias.

La poética del dolor y la redención en ‘Actos humanos’, de Han Kang

Botero, quien ya nos había advertido de su pulso cinematográfico en Vine a buscar el desierto (2019) y Edificio Wolf (2023), abandona aquí el asfalto y el nomadismo del migrante para hundir los pies en el barro de una vereda que bien podría ser el centro de una tragedia griega.

En esta novela, la “boyacensidad” no es un cuadro costumbrista para colgar en la sala; es una fuerza telúrica. El paisaje de Boyacá, con su niebla persistente y su silencio de piedra, deja de ser telón de fondo para convertirse en el protagonista que observa y juzga. Isabel logra retratar esa cadencia paramuna –lenta, casi ritual– donde lo que se calla tiene más peso que lo que se dice. El entorno es espejo de la desolación de sus personajes, un territorio donde la belleza de la naturaleza convive con la hostilidad de un embalse que lo cambia todo.

La envidia, ese pecado que Dante situó en los niveles más bajos del Purgatorio, es aquí el motor que mueve la trama polifónica. Botero disecciona la envidia no como un simple deseo de lo ajeno, sino como una incapacidad de soportar la felicidad del otro. Es un veneno que corre por las venas de una comunidad que se siente estancada frente a quienes transitan o llegan.

Arcadia

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Cine

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

Arcadia

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Música

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

Arcadia

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Televisión

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Libros

De creador a CEO: la economía de las comunidades

Confidenciales

El autor colombiano Ricardo Cortés Reyes publicó su libro ‘¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica’

Arcadia

Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por los ataques de Israel

Cuestionario Arcadia/FILBo: Isabel Botero sobre ‘Edificio Wolf’

El análisis psicológico es exquisito. Tenemos a Irene, la profesora citadina que llega a la vereda cargando el duelo por su madre, un personaje que nos permite ver el choque entre lo urbano y lo rural. Pero la verdadera maestría reside en la coralidad: voces como las de Nardo, Rosa o Pacha construyen un tejido social en el que el rencor se hereda y la mirada del vecino es la ley.

Nacida en Medellín en 1976, Isabel Botero es una tejedora de historias que comenzó soñando con el cine. Su formación como guionista en Barcelona se siente en cada plano narrativo: sus frases son tajantes, visuales, casi como directrices de cámara. Influenciada por la crudeza de Agota Kristof, la introspección de Annie Ernaux y el realismo atmosférico de Tomás González, Botero ha consolidado una voz que no necesita gritar para ser escuchada.

'Letras compartidas' de Mónica Acebedo: el ágora de papel

Ganadora del Premio al Libro de Cuento Inédito de la Alcaldía de Medellín (2018), Isabel demuestra con La Envidia el refinamiento de un estilo que hoy la sitúa como una de las voces más lúcidas de la narrativa colombiana contemporánea.

En fin, lean a Isabel Botero. Pero háganlo con abrigo a mano, porque el frío de este páramo literario se queda con uno mucho después de cerrar la última página.

*Magíster en Literatura y librera.

Más de Arcadia

Las predicciones Arcadia 2026.

Se vienen los Premios Óscar 2026: estas son las predicciones de Arcadia, ¿cuáles son las suyas?

Super Mario Galaxy: la película

Más allá de las estrellas: Mario regresa al cine con una odisea espacial sin precedentes

el homenaje sensorial al rock latinoamericano en el Planetario

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024.

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Series que niños y niñas pueden ver en HBO Max en el Día de la Mujer

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

LINTERNAS, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max.

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Noticias Destacadas