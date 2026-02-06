LIBROS

El ágora de papel

‘Letras compartidas’, de Mónica Acebedo, es un libro que no solo teoriza sobre el acto de leer, sino que propone una reingeniería social a través de la palabra compartida.

Claudia Sterling

7 de febrero de 2026, 4:22 a. m.
Mónica Acebedo es una académica de formación rigurosa. Graduada como abogada, es Ph. D. en Literatura.
Mónica Acebedo; Letras compartidas; Editorial Espasa; 168 páginas; 2025.

¿Tienes la inquietud de leer? ¿No te le mides aún? ¿Quisieras armar un club de lectura con gente afín a ti y hasta con las mismas inquietudes? ¿Te has preguntado cómo moderar una tertulia sin morir en el intento? ¿Quieres armar un listado de libros o “canon afectivo” personal con aquellos libros que te lleguen al alma? Pues con este libro de Mónica Acebedo puedes obtener algunas de las respuestas.

En la cartografía de la literatura colombiana contemporánea, existen obras que funcionan como espejos y otras que funcionan como brújulas. Letras compartidas, de la escritora e investigadora Mónica Acebedo, logra la proeza de ser ambas cosas. Se trata de un libro que no solo teoriza sobre el acto de leer, sino que propone una reingeniería social a través de la palabra compartida.

Para entender Letras compartidas, una estrategia de lectura, es imperativo desglosar el ADN académico y profesional de su autora. Acebedo no es una entusiasta de paso; es una académica de formación rigurosa. Graduada como abogada, es Ph. D. en Literatura por la Universidad de los Andes; su pensamiento ha sido moldeado por los textos clásicos y la teoría crítica europea. Sin embargo, a través de su faceta de columnista en algunos medios escritos, Acebedo ha destilado un estilo que huye del hermetismo universitario para buscar la claridad del ensayo periodístico.

Letras compartidas se estructura en tres movimientos sinfónicos que guían al lector desde la soledad hasta la comunidad:

La intimidad del hallazgo.

Aquí, Acebedo aborda la dimensión fenomenológica de la lectura. Se apoya en conceptos de la psicología cognitiva para explicar cómo el cerebro lector crea mundos. Es un análisis técnico sobre la percepción y la atención plena, defendiendo la lectura como un refugio ante la fragmentación digital.

La dinámica del grupo (el eco).

Acebedo analiza el club de lectura no como un evento social, sino como una comunidad de interpretación. Aquí cita tangencialmente a Stanley Fish y Hans-Robert Jauss para explicar cómo el sentido de un texto no es una propiedad del autor, sino un evento que ocurre en el espacio compartido. Analiza los roles en las tertulias: el moderador como partero de ideas y el lector como cocreador, siempre en medio de la calidez de una buena conversación virtual o presencial.

El canon de la apertura.

Finalmente, propone una lista de obras (su “canon afectivo”) que sirven como detonantes de conversación. No elige libros por su perfección técnica, sino por su “capacidad de grieta”: obras que generan desacuerdo, duda y reflexión profunda.

Su estructura literaria es la del ensayo fragmentario: capítulos cortos, con tesis contundentes que se cierran con una invitación a la acción. Sus influencias son claras: hay un eco de la Virginia Woolf de El lector común por esa capacidad de elevar al lector no profesional a la categoría de crítico. También se percibe la huella de Michèle Petit en la defensa de la lectura en espacios de crisis, y la luminosidad de Irene Vallejo en la forma de humanizar el dato histórico.

Acebedo realizó una etnografía literaria asistiendo a diversos clubes de lectura y dirigiendo el suyo propio. Este proceso le permitió entender que la literatura es un terreno de desjerarquización social. Publicado en la pospandemia, el libro es una respuesta directa y vital al aislamiento no solo pandémico, sino en el que vivimos actualmente por cuenta del entorno digital, y una lectura indispensable en nuestros días.

Claudia Sterling es Magíster en Literatura y librera.

