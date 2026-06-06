¿Policía o criminal? El juego del gato y el ratón en la serie de Netflix de 8 capítulos que confunde a todos y arrasa en visualizaciones

La plataforma de streaming Netflix ha sido notable por su sinfín de exitosas miniseries que han sido aclamadas por el público, como por ejemplo “Gambito de dama”, “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, “El y Ella” y “Adolescencia”.

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Ahora, la aplicación de entretenimiento quiere seguir generando producciones destacadas, donde una de las más recientes combina acción, misterio y thriller criminal.

La miniserie se llama “Nemesis”, la cual, en poco tiempo de su salida a la plataforma, se ha convertido en una de las más comentadas al tener un número de 18 millones de espectadores desde su estreno el 14 de mayo de 2026 con solamente 8 capítulos.

¿De qué trata la serie “Nemesis”?

“Nemesis” trata la historia del detective Isaiha Stile, un policía que atraviesa una tragedia personal y lo conlleva a obsesionarse con capturar a una banda de criminales responsables por varios delitos graves.

Al mismo tiempo, se encuentra el criminal Coltrane Wilder, un hombre brillante que finge ser un gran empresario al que nadie es capaz de seguirle la pista. Wilder busca hacer un último gran golpe, pero al mismo tiempo, atraviesa varias dificultades personales.

Lo que para muchos puede ser una habitual persecución entre un policía y un criminal, comienza poco a poco a cobrar una nueva relevancia cuando la vida de estos dos hombres comienza a cruzarse de las maneras menos oportunas.

Mientras se está desarrollando la historia, el espectador encontrará que la línea entre lo bueno y lo malo que separa a estos individuos comienza a ponerse más ambigua.

Los hechos de la miniserie transcurren en la ciudad de Los Ángeles, siendo un punto clave para el desarrollo de la trama, mostrando las zonas y sectores de alto ingreso, al igual que puntos en donde se lleva a cabo la producción del mundo del crimen organizado, permitiendo al televidente ver la diferencia de ambos mundos.

La nueva miniserie de Netflix combina varios aspectos que son notables de ver en thrillers criminales, tales como persecuciones, operaciones realizadas por las autoridades, traiciones de seres queridos y conflictos familiares.

El elenco principal de la serie “Nemesis” está compuesto de la siguiente manera: