Netflix y FIFA presentan nuevo videojuego para disfrutar el Mundial 2026 desde casa: fecha de lanzamiento y cómo descargarlo

La FIFA y Netflix han anunciado el lanzamiento de FIFA World Cup: Launch Edition, que llegará el próximo 11 de junio a la plataforma de ‘streaming’ como una innovadora experiencia de fútbol digital para televisores, con el celular convertido en mando de control.

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FIFA World Cup: Launch Edition surge como parte de la estrategia de la FIFA para abrirse camino en el mundo de los videojuegos de fútbol y captar a la enorme comunidad de aficionados que sigue sus competiciones, especialmente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará la próxima semana en Estados Unidos.

El nuevo título podrá descargarse a partir del 11 de junio mediante la suscripción de Netflix y ha sido diseñado para “plasmar la emoción, intensidad y atractivo universal de la mayor competición de un solo deporte del planeta”, según destacó la FIFA en un comunicado publicado en su sitio web oficial.

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“Brinda a los aficionados una experiencia de simulación ágil e intuitiva, apta para jugadores de todos los niveles, que les permitirá saltar al campo virtual y escribir su propia historia mundialista”, explicó la organización.

El videojuego incluirá las 48 selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Getty Images

El videojuego contará con las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los 16 estadios que albergarán los encuentros y un total de 1.248 jugadores que harán parte del torneo que será seguido por millones de personas alrededor del mundo.

La experiencia de juego se basa en utilizar el celular como control y el televisor como escenario de los partidos. Para acceder, los usuarios deberán escanear un código QR. Además, el título está pensado para que cualquier persona pueda jugar de manera sencilla, sin necesidad de experiencia previa, y permitirá partidas simultáneas de hasta cuatro jugadores.

El videojuego estará disponible directamente dentro de la plataforma de Netflix mediante suscripción. Foto: NurPhoto via Getty Images

En esta primera entrega, la FIFA apostó por una jugabilidad rápida, intuitiva y de fácil acceso. Sin embargo, el juego recibirá futuras actualizaciones que incorporarán nuevas funciones y más niveles de profundidad para enriquecer la experiencia futbolística dentro de Netflix.

El lanzamiento de este videojuego no cuenta con la participación de Electronic Arts, histórica desarrolladora de los títulos de FIFA. Esto se debe a la ruptura entre ambas compañías, que dio paso a la nueva saga deportiva de EA, ahora conocida como EA Sports FC.

*Con información de Europa Press