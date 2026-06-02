¿Listo para el Mundial 2026? Así puede optimizar la imagen de su televisor para disfrutar los partidos con máxima calidad

A pocos días de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, que se celebra cada cuatro años, la emoción, la expectativa y la euforia ya se sienten en cada rincón del país gracias a la participación de la Selección Colombia.

Esta edición del Mundial marcará un antes y un después en la historia del fútbol, no solo por la magnitud del torneo, sino también por los cambios en su formato y el aumento en la cantidad de selecciones participantes.

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La competencia se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, una unión inédita que convertirá al Mundial 2026 en el primero organizado por tres países. La decisión busca aprovechar la infraestructura deportiva, hotelera y tecnológica de Norteamérica para albergar un campeonato de dimensiones nunca antes vistas.

Mientras muchos aficionados viajarán hasta estos destinos para vivir de cerca cada partido, otros disfrutarán la experiencia desde casa a través de sus televisores. Sin embargo, eso no significa perderse la emoción del torneo, ya que amigos, familias y fanáticos suelen reunirse para seguir cada encuentro. Por eso, contar con una buena calidad de imagen y sonido se convierte en un aspecto clave para disfrutar al máximo la experiencia.

Aunque muchos aprovecharon la ocasión para comprar un televisor nuevo con la última tecnología, otros prefieren sacar el máximo provecho al que ya tienen en casa. Con algunos ajustes sencillos, es posible mejorar notablemente la imagen y el sonido para no perderse ningún detalle de los partidos.

La cercanía del Mundial 2026 ha despertado emoción y expectativa entre los aficionados colombianos. Foto: Getty Images

De acuerdo con PcComponentes, lo primero es asegurarse de que el televisor esté conectado a una red de internet, preferiblemente mediante cable y no por wifi, dado que esto ofrece una conexión más estable y mejora la calidad de reproducción en las plataformas de streaming. En caso de no poder usar cable, se recomienda ubicar el televisor lo más cerca posible del router.

Además, es importante mantener la televisión actualizada con la última versión del software para garantizar un mejor funcionamiento y acceso a nuevas funciones. Lo ideal es activar las actualizaciones automáticas y realizar una primera actualización manual desde el menú de ajustes del dispositivo.

Otro aspecto importante es la configuración de imagen. Los Smart TV incluyen diferentes modos que ajustan automáticamente la calidad según el tipo de contenido, como el “modo cine” para películas o series. Sin embargo, estos modos no siempre ofrecen el mejor resultado, por lo que muchos expertos recomiendan utilizar el “modo general” y cambiarlo únicamente cuando sea necesario.

Mantener el televisor actualizado con la última versión de software ayuda a optimizar el funcionamiento. Foto: Getty Images

También es recomendable calibrar parámetros como el brillo, el contraste, el color y el HDR para mejorar la experiencia visual. Antes de hacerlo, conviene asegurarse de que el televisor esté correctamente actualizado y conectado.

Si el dispositivo cuenta con tecnología HDR, lo más recomendable es configurarla mediante el tutorial incorporado en el sistema. Después, se pueden ajustar manualmente valores como el brillo y la nitidez para obtener una imagen más equilibrada, natural y de mejor calidad.