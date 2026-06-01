Apple prepara una función para dividir cuentas desde el iPhone y calcular cuánto se debe pagar por persona

Salir a comer con amigos o compartir gastos en un evento suele terminar con alguien sacando la calculadora y un momento de confusión sobre quién debe qué. Apple ha decidido atacar este problema de raíz con una nueva función diseñada para que el iPhone gestione el reparto de dinero de forma automática.

Pocas personas lo saben: al cambiar esta configuración en iPhone, no solo ahorrará batería, sino que será más rápido

La intención es simplificar las finanzas del día a día, permitiendo que el teléfono se encargue de la parte incómoda de las reuniones sociales: dividir la cuenta con precisión y sin errores.

Del papel a la pantalla con una sola fotografía

De acuerdo con el informe presentado por Bloomberg, Apple está planeando un nuevo servicio para el iPhone que permitirá a los usuarios dividir la cuenta en cenas grupales u otros eventos, expandiendo sus herramientas financieras y compitiendo directamente con aplicaciones de terceros.

El nuevo servicio permitiría gestionar cuentas compartidas sin depender de aplicaciones externas. Foto: Getty Images

Así funcionará la herramienta

La función permitirá a los usuarios fotografiar un recibo físico para iniciar el proceso.

Una vez capturada la imagen, se podrán asignar artículos específicos a diferentes personas del grupo.

El sistema tiene la capacidad de calcular la parte proporcional de cada persona, incluyendo el precio de los artículos, los impuestos y la propina.

Tras realizar los cálculos, la herramienta genera solicitudes de pago automáticas.

¿Cuándo llegará a los iPhone?

Integración y ecosistema: Esta función estará disponible a través de la aplicación Wallet o dentro de Mensajes. El servicio está estrechamente vinculado a Apple Cash, el sistema de pagos entre particulares de la compañía. Además, los usuarios que reciban una solicitud tendrán la opción de aprobar los pagos directamente desde un Apple Watch.

Todo apunta a que esta novedad debutará junto con las principales características anunciadas para iOS 27. Foto: Getty Images

Se espera que Apple anuncie esta oferta en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) e incluyéndola como parte de las actualizaciones de iOS 27. Con esta integración nativa, Apple busca competir con aplicaciones especializadas como Splitwise, Tab y Settle Up, así como con servicios de pago como Venmo y Cash App.