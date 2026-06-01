Ganó 1,2 millones de dólares apostando en Polymarket: pero el método con que ganó lo podría condenar

Michele Spagnuolo, un ingeniero de software de 36 años, parecía tener un talento sobrenatural para predecir qué temas se volverían virales en internet.

Sin embargo, una investigación federal reveló que su éxito no provenía de la intuición, sino de aprovechar su posición en Google para acceder a datos privados y realizar apuestas millonarias en el mercado de predicciones Polymarket.

Abelardo de la Espriella tiene el 81 % de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket

El secreto detrás del alias “AlphaRaccoon”

Desde su oficina, Spagnuolo utilizaba una identidad digital secreta bajo el nombre de “AlphaRaccoon” para participar en apuestas sobre eventos futuros. Lo que sus oponentes no sabían era que él tenía acceso a herramientas internas de Google, marcadas claramente como confidenciales, que le permitían ver en tiempo real qué estaba buscando la gente en todo el mundo.

La identidad secreta le permitió participar en mercados de predicción sin revelar que trabajaba para Google. Foto: Getty Images

Este acceso le otorgó lo que legalmente se llama información privilegiada, que en términos sencillos significa conocer el resultado de una competencia antes de que el público general tenga la información.

Apostando a lo “imposible” con certeza absoluta

Entre octubre y diciembre de 2025, el ingeniero puso en juego aproximadamente 2,75 millones de dólares en más de 20 mercados diferentes. Una de sus jugadas más arriesgadas fue apostar por el cantante D4vd como la persona más buscada del año.

En ese momento, la plataforma de apuestas consideraba que las probabilidades de que esto ocurriera eran casi nulas, pero Spagnuolo sabía exactamente qué decían las estadísticas internas de Google.

Mientras la mayoría de usuarios se guiaba por estimaciones públicas, Michele Spagnuolo conocía información que le daba una ventaja decisiva. Foto: Getty Images / github

Polymarket funciona como una plataforma de predicción, un sitio donde la gente usa criptomonedas para comprar “acciones” sobre el resultado de un evento. Si el evento ocurre, el apostador gana; de lo contrario, pierde su inversión. Gracias a sus datos filtrados, la precisión de “AlphaRaccoon” fue casi perfecta, permitiéndole obtener una ganancia neta de 1,2 millones de dólares en un tiempo récord.

El rastro digital que lo delató

A pesar de sus esfuerzos por ocultar el origen de los fondos y borrar su cuenta tras cobrar las ganancias, el ingeniero fue detectado gracias a la propia naturaleza de la tecnología que utilizó.

Polymarket opera con blockchain, un sistema que funciona como un libro de registro digital donde cada transacción queda grabada de forma permanente y es visible para las autoridades.

Las operaciones realizadas en Polymarket quedaron registradas en blockchain, una característica que terminó facilitando la investigación. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Esta transparencia permitió a los investigadores rastrear el dinero hasta Spagnuolo. Google, por su parte, confirmó que aunque los empleados tienen acceso a ciertas herramientas de marketing, utilizarlas para beneficio personal en apuestas es una violación crítica de sus políticas de ética.

Un futuro posible tras las rejas

Tras ser arrestado por la Justicia de Estados Unidos en Nueva York, el ingeniero enfrenta ahora una serie de cargos criminales que incluyen fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Si es declarado culpable, las penas combinadas podrían sumar hasta 50 años de prisión. Aunque actualmente se encuentra en libertad bajo una fianza de 2,25 millones de dólares, su carrera en el gigante tecnológico ha terminado y su caso se ha convertido en un ejemplo histórico de cómo la justicia vigila ahora los mercados digitales de apuestas.