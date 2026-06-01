¿Por qué el 21 de junio del 2026 será la noche más larga del año? Científicos aclaran el fenómeno

El próximo 21 de junio de 2026, exactamente a las 8:25 UTC, el planeta experimentará un evento astronómico conocido como solsticio. Aunque en muchos lugares se habla de este día como el más largo, esta afirmación depende totalmente de en qué parte del mundo te encuentres.

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Para quienes habitan en el hemisferio sur, esta fecha marca el inicio del invierno y, efectivamente, la noche más extensa y oscura de todo el año.

El secreto está en la inclinación de la Tierra

Contrario a lo que se podría pensar, el cambio de estaciones y la duración de la luz no dependen de qué tan cerca esté la Tierra del Sol. De hecho, nuestro planeta suele estar más lejos de la estrella solar en julio que en enero. La verdadera razón es que la Tierra viaja por el espacio “de lado”, con una inclinación de unos 23,5 grados respecto a su órbita.

Aunque parezca extraño, la Tierra está más lejos del Sol en julio que en enero. Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal de astronomía EarthSky: “En junio de 2026, debido a esta inclinación, el hemisferio norte estará muy inclinado hacia el Sol, mientras que el hemisferio sur estará en su punto de máxima inclinación alejándose de él. Esto provoca que los rayos solares lleguen de forma mucho más indirecta y por menos tiempo a la parte sur del globo”.

¿Qué sucede exactamente en el cielo?

Durante el solsticio de junio, el Sol alcanza su posición más al norte en el cielo, situándose directamente sobre una línea imaginaria llamada el Trópico de Cáncer. En este momento:

El Polo Norte recibe luz constante.

El Polo Sur permanece en sombra.

En el hemisferio sur, el Sol sale y se pone en sus puntos más hacia el norte del horizonte, trazando un arco muy bajo y corto en el cielo, lo que resulta en un día breve y una noche extremadamente larga.

El fenómeno del “retardo” en la temperatura

Es común preguntarse por qué, si el solsticio marca el momento de menor luz en el sur (o mayor luz en el norte), no es necesariamente el día de frío o calor extremo inmediato. Los científicos lo llaman el “retardo de las estaciones”.

Existe un desfase natural entre la cantidad de luz solar y las temperaturas extremas. Foto: Getty Images

Expertos explican que esto ocurre porque la Tierra (especialmente los océanos) tarda tiempo en absorber o liberar el calor acumulado. Es un proceso similar a lo que ocurre durante el día: el momento de mayor calor suele ser a media tarde y no exactamente al mediodía, cuando el Sol está en lo más alto. Por ello, las temperaturas más gélidas del invierno suelen sentirse semanas después de esta gran noche.