Luvia de meteoros Gemínidas en Colombia alcanza esta noche su máximo esplendor en el cielo: así puede verlo

La lluvia de meteoros Gemínidas, uno de los eventos astronómicos más esperados del año, ya alcanzó su punto máximo entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, pero sigue siendo visible en el cielo colombiano este domingo 15.

El fenómeno, que ocurre cada diciembre, no se limita a una sola noche. Las Gemínidas están activas entre el 4 y el 17 de diciembre, por lo que quienes no lograron observarlas durante su pico aún tienen oportunidad de ver estrellas fugaces en los días posteriores, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿Qué pasó durante el pico de las Gemínidas?

El mayor nivel de actividad de la lluvia de meteoros Gemínidas se concentró entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre.

Durante ese periodo, y bajo condiciones favorables como cielos despejados y baja contaminación lumínica, fue posible observar una mayor cantidad de meteoros por hora. En condiciones ideales, este fenómeno puede producir más de 100 meteoros por hora, aunque esa cifra solo se alcanza en lugares muy oscuros y sin interferencias de luz artificial.

En Colombia, como en otros países de la región, la visibilidad del evento dependió en gran medida del estado del cielo y de la ubicación de cada observador. En zonas urbanas, el número de meteoros visibles suele ser menor.

Aunque el momento de mayor intensidad ya pasó, la lluvia de meteoros Gemínidas no ha terminado. Durante la madrugada del 15 de diciembre y en las noches siguientes, aún es posible ver estrellas fugaces asociadas a este fenómeno, aunque con menor frecuencia que durante el pico.

Esto ocurre porque la Tierra continúa atravesando la región del espacio donde se encuentran las partículas que originan la lluvia. A medida que avanzan los días, la actividad disminuye de forma gradual.

¿Qué son las Gemínidas?

Las Gemínidas se destacan entre las lluvias de meteoros porque no provienen de un cometa, como ocurre en la mayoría de estos eventos. Su origen está en el asteroide (3200) Faetón, un objeto rocoso que orbita el Sol.

Con el paso del tiempo, Faetón ha ido dejando fragmentos en su trayectoria. Cada diciembre, cuando la Tierra cruza esa región del espacio, esas partículas entran en la atmósfera terrestre y se desintegran, produciendo los destellos luminosos conocidos como meteoros.