Cuenta regresiva para ver el cometa interestelar 3I/ATLAS: fecha, hora y cómo observarlo en diciembre

Los amantes del espacio tendrán una cita especial el viernes, 19 de diciembre, día en que se producirá un acontecimiento poco común en el cielo. Ese día, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto de mayor proximidad a la Tierra. La NASA señaló que se trata de un hallazgo excepcional, ya que este cuerpo celeste es considerado “el tercer objeto” identificado que tiene origen fuera de los límites del sistema solar.

3I/ATLAS tuvo su mayor acercamiento al Sol el 29 de octubre, cuando pasó a 203 millones de kilómetros. | Foto: Getty Images

En su máximo acercamiento, el cometa interestelar 3I/ATLAS pasará a una distancia cercana a los 270 millones de kilómetros del planeta, lo que equivale aproximadamente a 1,8 veces la separación entre la Tierra y el Sol. Durante este momento clave, el cometa se ubicará en el lado opuesto del Sol, y los expertos han sido claros en que no supone ningún peligro ni para la Tierra ni para los demás planetas.

Los cometas interestelares despiertan un interés especial por su rareza. A diferencia de los planetas, satélites, asteroides y cometas que se formaron junto al Sol, estos cuerpos llegan desde otros sistemas estelares, lo que los convierte en verdaderos viajeros del espacio y en valiosas fuentes de información sobre cómo se originan los mundos fuera de nuestro entorno cósmico.

El cometa 3I/ATLAS, también identificado como C/2025 N1, se ha convertido en el tercer cuerpo confirmado con origen fuera del sistema solar. Su detección se produjo el 1 de julio de 2025 gracias a la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) desde Chile.

Cometa 3I/ATLAS, el objeto que viene de fuera del sistema solar. | Foto: NASA

¿Cómo ver el cometa interestelar 3I/ATLAS?

Según información de la NASA, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su mayor cercanía con la Tierra el viernes, 19 de diciembre de 2025. Para quienes deseen intentar verlo, el momento más recomendable será en las horas previas a la salida del Sol, alrededor de 4 y las 5 de la madrugada, cuando el cielo aún se mantiene oscuro y las condiciones de observación son más favorables.