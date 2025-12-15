A pocos días de llegar a la Tierra, 3I/ATLAS sorprende con un misterioso fenómeno que desafía la ciencia: Avi Loeb fue contundente

Para muchos, 2025 ha sido un año sorprendente en términos de astronomía, marcado por el descubrimiento del 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar detectado hasta la fecha. Este hallazgo ha generado gran expectación, especialmente por sus características poco comunes en cometas naturales, lo que llevó a científicos como Avi Loeb a plantear desde un principio la hipótesis de que podría tratarse de algún tipo de tecnología avanzada.

A pesar de su insistencia, esta teoría aún no ha sido confirmada. La NASA, una de las agencias espaciales más importantes del mundo, ha catalogado a 3I/ATLAS como un cometa con ciertas anomalías, sin indicios de origen artificial. Sin embargo, el físico ha continuado observando el objeto y ha encontrado inconsistencias que han generado nuevas dudas, como la presencia de una anticola que, hasta el 14 de diciembre, sigue siendo visible mientras el cuerpo se acerca a la Tierra.

En su más reciente artículo publicado en Medium, su blog oficial, Loeb compartió sus observaciones y reflexiones sobre este misterioso objeto. “A fecha de hoy, 14 de diciembre de 2025, el objeto interestelar 3I/ATLAS se encuentra a una distancia aproximada de 270,5 millones de kilómetros de la Tierra. Sus imágenes tienen un retraso de un cuarto de hora, ya que la luz de 3I/ATLAS tarda 15 minutos en llegar”, explicó.

3I/ATLAS muestra una anticola que apunta hacia el Sol, un fenómeno poco habitual en cometas. | Foto: Getty Images

Esto implica que el próximo viernes 19 de diciembre, 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra, con un perigeo de 268,9097 (+/- 0,0060) millones de kilómetros.

La última imagen del objeto, tomada el 13 de diciembre de 2025 en Tailandia, muestra una anticola prominente y poco común que apunta directamente hacia el Sol. A diferencia de otros cometas del sistema solar, este fenómeno no se debe a un efecto de perspectiva. La anticola ya había sido registrada en imágenes del Telescopio Espacial Hubble en julio y noviembre de 2025, tanto durante su aproximación como su alejamiento del Sol, y apareció en miles de observaciones a lo largo de ese periodo.

“Se trata de un chorro físico real, con un resplandor que se extiende desde 3I/ATLAS hacia el Sol. Su naturaleza es un misterio, ya que se espera que las partículas de gas y polvo micrométrico sean alejadas del Sol por la presión de la radiación solar y el viento solar, creando la apariencia de una cola, como se observa habitualmente en los cometas del sistema solar”, señala el experto en su nota.

El científico no dejó pasar este detalle y criticó a la NASA, afirmando que el fenómeno no se mencionó durante la conferencia de prensa sobre 3I/ATLAS del 19 de noviembre de 2025.

Avi Loeb destaca las anomalías del objeto como oportunidad de aprendizaje. | Foto: Anadolu via AFP

Para entender el origen de la anticola, se llevaron a cabo tres investigaciones científicas. Dos de estos estudios, realizados en coautoría con Eric Keto, sostienen que el efecto se produce por la dispersión de la luz solar en diminutos fragmentos de hielo que se desprenden del hemisferio del cometa expuesto al Sol y se subliman antes de formar una cola convencional. Un tercer estudio propone una explicación alternativa: la anticola sería causada por partículas rezagadas debido a la aceleración no gravitacional que experimenta el cometa al alejarse del Sol.