Expertos piden estar atentos y prepararse para observar este fenómeno astronómico que llega en los próximos días de abril

Los fenómenos astronómicos son, quizá, algunos de los eventos celestes que más llaman la atención de las personas. A través de equipos como telescopios —o incluso a simple vista en ciertos casos— es posible observar cambios en la Luna, lluvias de estrellas, eclipses e incluso cometas. Por eso, cada año se elabora un calendario que recoge los eventos más importantes, permitiendo a los aficionados prepararse con antelación para su observación.

El fenómeno astronómico que protagonizarán cuatro planetas: fecha y países donde podrá observarse en su máximo esplendor

Sin embargo, el momento en que estos fenómenos alcanzan su mejor visibilidad depende de una combinación de factores astronómicos, geográficos y atmosféricos. El principal está relacionado con la ubicación del observador en la Tierra. Al ser un planeta esférico y en constante movimiento, no todos los lugares del mundo tienen la misma perspectiva del cielo al mismo tiempo.

En este contexto, un cometa promete robarse todas las miradas en los próximos días. Se trata de C/2025 R3 (PanSTARRS), un visitante que en abril alcanzará su punto más esperado y que, según distintos escenarios, podría hacerse visible a simple vista o incluso acercarse en brillo a algunos planetas.

Su momento clave llegará el 19 de abril, cuando alcance el perihelio —su máxima aproximación al Sol— a una distancia de aproximadamente 0,49 unidades astronómicas. Días después, entre el 26 y el 27 de abril, se producirá su mayor acercamiento a la Tierra, situándose a unos 44 millones de millas, lo que marcará el mejor periodo para observarlo.

La visibilidad de estos fenómenos no es igual en todo el mundo. Foto: Getty Images

Según starwalk.space, en cuanto a su brillo, las previsiones son variables. En un escenario base, podría alcanzar una magnitud cercana a 3, lo que lo haría visible a simple vista en cielos oscuros. No obstante, estimaciones más conservadoras lo sitúan en una magnitud de 8, lo que requeriría el uso de binoculares o telescopios. En el escenario más optimista, incluso podría llegar a una magnitud de -0,5, rivalizando con algunos de los objetos más brillantes del firmamento.

El 17 de abril se perfila como una de las mejores fechas para intentar observarlo. Durante esos días, el cometa aparecerá en el cielo oriental, desplazándose entre las constelaciones de Pegaso y Piscis.

En el hemisferio norte podrá verse al amanecer desde mediados hasta finales de abril. En cambio, en el hemisferio sur, las mejores oportunidades llegarán a finales de abril y durante mayo, cuando su observación será más favorable en horas de la noche.

El cometa C/2025 R3 será uno de los eventos astronómicos más llamativos en abril. Foto: Getty Images

Como ocurre con muchos cometas, su comportamiento es impredecible y su brillo real dependerá de cómo evolucione al acercarse al Sol. Aun así, todo indica que C/2025 R3 (PanSTARRS) podría convertirse en uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año.