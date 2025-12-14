Astrónomos siguen de cerca el 3I/ATLAS y advierten que este viernes se vivirá un fenómeno interestelar sin precedentes

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará este viernes 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando se sitúe a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros, es decir, cerca de 1,8 veces la distancia que separa a nuestro planeta del Sol.

Durante este máximo acercamiento, 3I/ATLAS se encontrará al otro lado del Sol. De acuerdo con los científicos, el cometa no representa ningún riesgo para la Tierra ni para ningún otro planeta del sistema solar.

El punto de mayor proximidad al Sol ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando el cometa pasó a unos 203 millones de kilómetros. En tanto, su mayor acercamiento a Marte se registró el 3 de octubre, fecha en la que estuvo a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo.

3I/ATLAS posee un núcleo con un diámetro estimado entre 10 y 30 kilómetros y se desplaza a una velocidad superior a los 68 kilómetros por segundo (unos 245.000 km/h) durante su paso por el interior del sistema solar. Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no pertenece a nuestro sistema planetario.

Los cometas interestelares son considerados objetos extraordinarios. Mientras que los planetas, lunas, asteroides y cometas del sistema solar comparten un origen común, estos visitantes procedentes de otros sistemas estelares son auténticos forasteros cósmicos, portadores de pistas clave sobre la formación de mundos más allá del nuestro.

3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente del espacio interestelar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite a los astrónomos analizar material formado en otro sistema estelar.

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ha rechazado las “especulaciones” surgidas en torno a 3I/ATLAS, que actualmente atraviesa el sistema solar.

“Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas. No es lo que algunas especulaciones creen que es. Se trata de un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos perfectamente lo que ocurre”, afirmó Aschbacher en una entrevista con Europa Press.

Recientemente, la misión Juice —el explorador de lunas heladas de Júpiter de la ESA— captó imágenes de 3I/ATLAS que muestran el material que emana de su núcleo, con el objetivo de “entender cómo funcionan los cometas que viajan a muy alta velocidad” a través del universo y del sistema solar.

La Oficina de Defensa Planetaria de la ESA mantiene un seguimiento constante del cometa. Astrónomos de todo el mundo colaboran en el rastreo de su trayectoria mediante telescopios ubicados en Hawái, Chile y Australia. Además, buscan evidencias de su presencia en datos antiguos, un proceso conocido como “prerecuperación”.

Asimismo, el equipo de defensa planetaria utilizó datos del Orbitador de Gases Traza ExoMars de la ESA, recopilados a comienzos de octubre, para mejorar la predicción de la posición del cometa en un factor de diez. Estos esfuerzos hacen parte de la misión más amplia de la agencia para detectar, rastrear y caracterizar objetos cercanos a la Tierra, aunque 3I/ATLAS no se considera uno de ellos debido a su lejanía.

¿Qué le sucede a 3I/ATLAS mientras viaja por el sistema solar?

3I/ATLAS es un cometa activo. Observaciones realizadas a principios de agosto por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA detectaron una columna de polvo expulsada desde la cara del cometa calentada por el Sol, así como indicios de una cola de polvo desprendiéndose de su núcleo, un comportamiento similar al de los cometas originados en el sistema solar.

A medida que continuó su acercamiento al Sol, el cometa fue perdiendo masa debido a la sublimación de gases congelados, que se transformaron en vapor y arrastraron polvo y hielo hacia el espacio. Observaciones posteriores del Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA revelaron la liberación de dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y hielo de agua.

Una imagen más reciente captada por la misión Juice, cuando 3I/ATLAS se encontraba cerca de su punto más cercano al Sol, muestra claramente el halo y el indicio de dos colas.

La ESA ha descartado la posibilidad de enviar una misión para visitar el cometa, debido a que su elevada velocidad dificulta el lanzamiento de una sonda espacial capaz de alcanzarlo o aterrizar sobre él.

Siguiendo el legado de la misión Rosetta —que logró aterrizar en el cometa 67P en 2014—, la ESA desarrolla actualmente la misión de próxima generación Comet Interceptor, diseñada para observar cometas prístinos procedentes de las regiones más externas del sistema solar.

Aunque es extremadamente improbable debido a su rareza, existe la posibilidad de que Comet Interceptor llegue a estudiar un cometa interestelar como 3I/ATLAS.

El cometa fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Río Hurtado, Chile. Su inusual trayectoria despertó de inmediato sospechas sobre su origen interestelar, hipótesis que posteriormente fue confirmada por astrónomos de todo el mundo, otorgándole su denominación oficial: 3I/ATLAS.