Fin del misterio: reconocido astrónomo desmintió especulaciones del 3I/ATLAS y aclaró su verdadero origen: “No son alienígenas”

La misión Juice captó recientemente imágenes del cometa con el fin de analizar su comportamiento y composición, lo que permitió identificar detalles clave.

Redacción Tecnología
13 de diciembre de 2025, 10:59 p. m.
La ESA descarta especulaciones sobre el cometa 3I/ATLAS.
La ESA descarta especulaciones sobre el cometa 3I/ATLAS.

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, salió al paso de las “especulaciones” surgidas en torno al cometa interestelar 3I/Atlas, que actualmente atraviesa el interior del sistema solar, y descartó de forma tajante cualquier hipótesis de origen extraterrestre.

“Lo hemos observado muy bien y puedo asegurar que no son alienígenas, no es lo que algunas especulaciones creen que es. Es un cometa que se mueve a muy alta velocidad y está pasando por nuestro sistema solar. Lo hemos medido, lo estamos observando y sabemos muy bien lo que pasa”, afirmó Aschbacher en una entrevista concedida a Europa Press en Madrid, donde firmó un memorando de entendimiento con IE University.

En este contexto, el explorador de lunas heladas de Júpiter, Juice, captó recientemente una imagen de 3I/Atlas que permite analizar los elementos que emanan de este cuerpo celeste, con el objetivo de “entender cómo funcionan los cometas que viajan a velocidades extremadamente altas” a través del universo y del sistema solar.

Los cometas interestelares han causan sensación en todo el mundo.
El director de la ESA, Josef Aschbacher, rechaza las especulaciones que vinculan al cometa interestelar 3I/Atlas con vida extraterrestre. | Foto: Getty Images

El cometa interestelar 3I/Atlas presenta un núcleo estimado de entre 10 y 30 kilómetros de diámetro y se desplaza a más de 68 kilómetros por segundo (unos 245.000 kilómetros por hora). Su órbita es hiperbólica, lo que confirma que no pertenece al sistema solar.

Contexto: Avi Loeb, de nuevo, se va contra científicos por rechazar las anomalías del 3I/ATLAS: no descarta su origen extraterrestre

Identificado oficialmente como 3I/Atlas (C/2025 N1), se trata del tercer objeto confirmado procedente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio resulta especialmente valioso, ya que permite analizar material formado en otro sistema estelar.

Por otro lado, en cuanto al futuro del astronauta español Pablo Álvarez, Aschbacher reconoció que todavía no es posible concretar una fecha para su viaje al espacio, ya que depende de la colaboración entre la ESA y la NASA. No obstante, aseguró que el objetivo es que Álvarez vuele “en los próximos años” a la Estación Espacial Internacional.

Se planea que la misión puede llevar a cabo en 2027.
La ESA aún no puede confirmar la fecha de su vuelo al espacio, ya que depende de la coordinación con la NASA. | Foto: Getty Images

Dentro del programa Artemis, la ESA mantiene un acuerdo con la NASA para que astronautas europeos participen en misiones a la futura estación lunar Gateway. Los tres primeros astronautas asignados a esta plataforma serán de Alemania, Francia e Italia. Aunque por ahora no está previsto que un europeo pise la Luna, Aschbacher confirmó que esta posibilidad forma parte de las negociaciones entre ambas agencias: “La contemplamos para el futuro”.

Contexto: Científico explicó que el cometa 3I/ATLAS contiene cantidades abundantes de dos compuestos clave para la vida

Asimismo, señaló que la ESA cuenta con la capacidad tecnológica para desarrollar un sistema propio que permita a Europa lanzar astronautas de manera autónoma, sin depender de la NASA, siempre que exista una decisión política en ese sentido. “Si Europa decide lanzar a sus propios astronautas y se establece ese objetivo a nivel político, podemos hacerlo”, aseguró.

*Con información de Europa Press

