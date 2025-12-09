Suscribirse

Ciencia

Científico explicó que el cometa 3I/ATLAS contiene cantidades abundantes de dos compuestos clave para la vida

El inusual comportamiento químico de 3I/ATLAS lo convirtió en un laboratorio natural para estudiar material interestelar.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 3:45 a. m.
La expulsión masiva de metanol posicionó a 3I/ATLAS entre los objetos más peculiares jamás analizados.
Las observaciones con ALMA revelaron proporciones inéditas de moléculas orgánicas en el cometa visitante. (Martin Cordiner) | Foto: Gianluca Masi/AP Photo/picture alliance / NASA

El paso del cometa interestelar 3I/ATLAS continúa revelando información que desafía el conocimiento actual sobre la química de los objetos formados fuera del sistema solar.

Su expulsión de metanol a un ritmo de unos 40 kilogramos por segundo, muy por encima de lo observado en cometas locales, ha captado la atención de la comunidad científica por lo inusual de su comportamiento y composición.

El objeto permanecerá bajo seguimiento constante al menos hasta que abandone definitivamente el sistema solar, tras su máximo acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre y su posterior encuentro cercano con Júpiter en marzo de 2026.

Metanol y cianuro: las claves químicas del visitante interestelar

Nuevas observaciones realizadas con el observatorio ALMA, en Chile, permitieron a un equipo encabezado por Martin Cordiner, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, detectar cantidades excepcionalmente abundantes de metanol (CH3OH) y cianuro de hidrógeno (HCN) en 3I/ATLAS.

Estos compuestos tienen un papel esencial en la química prebiótica al participar en la formación de moléculas como aminoácidos y bases nitrogenadas.

Los investigadores observaron que el cianuro disminuye en la cara iluminada del cometa, lo que sugiere un comportamiento asimétrico.
El estudio reveló que el HCN aparece en cantidades superiores a las habituales en cometas del sistema solar. | Foto: N. Roth et al./Creative Commons

Aunque estas sustancias ya se habían encontrado en cometas del sistema solar, lo que distingue a 3I/ATLAS es la proporción entre ellas, una relación que solo ha sido superada por un caso previo: el del cometa C/2016 R2 (PanSTARRS).

“Moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol están en abundancias traza y no son los constituyentes dominantes de nuestros propios cometas”, explicó Cordiner a New Scientist. “Aquí vemos que, en realidad, en este cometa alienígena son muy abundantes”, agregó.

Contexto: Cometa 3I/ATLAS: expertos alertan que muestra actividad antes de acercarse a la Tierra

Cuatro veces más metanol que en cometas cercanos

Según el estudio publicado en arXiv, el metanol constituye cerca del 8% del vapor total emitido por 3I/ATLAS, es decir, cuatro veces más que en los cometas locales.

El hallazgo destaca por el origen diverso de este compuesto, no solo proviene del núcleo, sino también de la coma, lo que podría indicar reacciones químicas adicionales en el entorno del cometa.

Los investigadores determinaron que el cianuro de hidrógeno se libera casi únicamente desde el núcleo, a un ritmo de hasta 0,5 kilos por segundo.
El análisis indicó que el metanol representa el 8 % del vapor del cometa, una proporción cuatro veces mayor que la de los cometas locales. | Foto: N. Roth et al./Creative Commons

El cianuro de hidrógeno, por su parte, se libera a un ritmo de entre 0,25 y 0,5 kilogramos por segundo y procede casi exclusivamente del núcleo.

Esta asimetría en la distribución de gases llevó a los investigadores a proponer posibles diferencias térmicas o estructurales en el interior del objeto.

Parece realmente implausible químicamente que pudieras seguir un camino hacia una complejidad química muy alta sin producir metanol”, señaló Cordiner.

Contexto: Científico denunció a un popular medio que estaba enseñando falsa información sobre el 3I/ATLAS: “Vivimos en una simulación”

Señales de un origen distinto y procesos aún no comprendidos

3I/ATLAS no solo destaca por su composición; también exhibe características inusuales como un distintivo tono rojizo y actividad gaseosa incluso cuando aún se encontraba lejos del Sol, lo que sugiere una larga trayectoria sin acercarse a otra estrella.

El estudio reciente describe además un contraste en la dinámica interna del cometa, mientras el cianuro se agota en la cara iluminada por el Sol, el metanol se intensifica en esa misma dirección.

Este comportamiento podría respaldar teorías previas, como la de Josep Trigo-Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Espacio en España, quien había planteado que un cometa rico en metales (por ejemplo, hierro) podría generar metanol a partir de reacciones desencadenadas por el calentamiento solar.

Según esta hipótesis, no se trataría de agua líquida convencional, sino de un flujo de líquido oxidante en el interior del núcleo, posiblemente vinculado a procesos de criovolcanismo, capaz de transformar componentes metálicos en metanol. Que esta firma química haya sido detectada ahora ofrece soporte preliminar a la idea, aunque aún sin conclusiones definitivas.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

2. El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

3. Hansi Flick saca pecho de la remontada ante Frankfurt: esto dijo tras triunfo del Barcelona en Champions

4. Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

5. “Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CometaVidacientífico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.