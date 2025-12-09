Cometa 3I/ATLAS: expertos alertan que muestra actividad antes de acercarse a la Tierra

A pocos días de que el cometa 3I/ATLAS alcance su mayor cercanía con la Tierra, una nueva foto tomada por la ESA volvió a encender el interés e incluso dudas entre la comunidad científica.

Aunque el objeto ha sido protagonista de rumores y desinformación, su comportamiento reciente volvió a sorprender a los equipos que lo monitorean.

Una imagen que tomó por sorpresa a los investigadores

La ESA reveló que la nave Juice, destinada originalmente al estudio de las lunas heladas de Júpiter, apuntó temporalmente sus instrumentos hacia el 3I/ATLAS hace apenas unos días.

La misión utilizó cinco equipos científicos para obtener datos preliminares sobre su estructura, su comportamiento y su composición, información que solo estará disponible públicamente en 2026.

La verdadera sorpresa surgió cuando el equipo decidió descargar una fracción de una imagen tomada por la cámara de navegación, aunque es importante tener en cuenta que esa cámara no está diseñada para trabajo científico, el cometa apareció con nitidez y rodeado de señales de actividad que no esperaban observar.

“Decidieron intentar descargar solo una cuarta parte de una imagen de NavCam para ver qué les esperaba. El cometa, claramente visible y rodeado de señales de actividad, los sorprendió”, comenta la ESA.

En la fotografía, registrada el 2 de noviembre de 2025, se aprecia un resplandor alrededor del núcleo del objeto, su característico halo brillante de gas, pero también la ESA destacó que en la imagen se puede apreciar lo que sería el indicio de dos colas:

“La «cola de plasma» del cometa, compuesta de gas con carga eléctrica, se extiende hacia la parte superior de la imagen. También podemos ver una «cola de polvo» más tenue, compuesta de diminutas partículas sólidas, que se extiende hacia la parte inferior izquierda de la imagen. Más información sobre la estructura de un cometa”, explica ESA.

La ESA señaló que la fotografía muestra un brillo envolvente y dos estelas diferentes que permiten apreciar mejor la actividad del cometa. | Foto: ESA/Juice/NavCam

La captura ocurrió apenas dos días antes del punto más cercano entre Juice y el cometa, a unos 66 millones de kilómetros.

La ESA detalló que los datos científicos llegarán con retraso porque la nave está utilizando su antena más potente como protección térmica, por lo que las comunicaciones actuales se realizan a baja velocidad. Los paquetes completos de información se esperan para mediados de febrero de 2026.

Actividad creciente antes de su paso cercano

Según explicaron los equipos técnicos, el 3I/ATLAS se encontraba en una fase más activa que en meses anteriores debido a que había pasado recientemente por su punto más próximo al Sol (conocido en la astronomía como perihelio).

Ese comportamiento incrementa la liberación de gas y polvo, generando una apariencia más dinámica que los investigadores esperan analizar en detalle cuando reciban las observaciones de los instrumentos JANUS, MAJIS, UVS, SWI y PEP.

Los científicos creen que tanto su acercamiento a la Tierra como su futuro paso por Júpiter revelarán pistas importantes sobre su comportamiento. (Orbita del 3I/ATLAS - NASA 10 de diciembre 2025) | Foto: jpl/NASA

El origen interestelar del 3I/ATLAS y su trayectoria atípica mantienen abiertas múltiples preguntas sobre su evolución, para los científicos, el periodo que se aproxima su aproximación a la Tierra (perigeo) el 19 de diciembre podría aportar señales adicionales sobre su estado y sobre lo que podría ocurrir más adelante, incluido su encuentro posterior con Júpiter.

Por ahora, la comunidad científica reconoce que gran parte del comportamiento del 3I/ATLAS sigue envuelto en incertidumbre.