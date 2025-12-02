Suscribirse

Ciencia

Astrofísico señala que 3I/ATLAS puede no estar solo: “¿Son fragmentos rocosos o algo más?"

Las últimas observaciones de 3I/ATLAS abrieron la posibilidad de que su estela oculte más de un cuerpo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 2:21 a. m.
Nuevos datos sobre 3I/ATLAS reviven la posibilidad de que fragmentos ocultos formen parte de su entorno.
Un patrón inesperado en la trayectoria de 3I/ATLAS alimentó la idea de que podría estar acompañado. | Foto: Prof. Dra. Christina Birkenhake / NASA/ESA A.P.I.

3I/ATLAS continúa despertando nuevas investigaciones debido a su comportamiento inusual. Estudios recientes indican que el objeto muestra una serie de “latidos”, una expresión utilizada por el astrofísico Avi Loeb para describir los cambios rítmicos en su brillo.

En su análisis más reciente, Loeb planteó una nueva hipótesis: “¿La anticola solar de 3I/ATLAS podría estar formada por un enjambre de objetos?”.

Según plantea el director del proyector Galileo, su estela podría estar compuesta por múltiples cuerpos que lo acompañan a cierta distancia, generando una formación compleja que se proyecta visualmente hacia la dirección del Sol.

Una forma inusual que abrió nuevas preguntas

Tras su paso más cercano al Sol (post-perihelio), en noviembre de 2025, las observaciones revelaron una estructura alargada semejante a una lágrima que sobresalía en el lado orientado hacia la estrella.

Esa apariencia llamó la atención de Loeb, en especial porque coincidía con un reporte de aceleración anómala realizada por el sistema de monitoreo JPL Horizons.

Esa ligera “empujada” que experimentaba 3I/ATLAS no seguía las reglas habituales de la gravedad solar, según Loeb; este comportamiento sugiere que el objeto estaría siendo desplazado de manera sutil en dirección opuesta al Sol, mientras que cualquier otro fragmento cercano, que no experimente esa misma fuerza adicional, permanecería algo más próximo a la estrella.

Un registro obtenido en Alemania reveló que 3I/ATLAS exhibía una anticola dirigida hacia el Sol.
Una captura realizada el 22 de noviembre de 2025 mostró a 3I/ATLAS con una curiosa coma en forma de lágrima. (imagen de 3IATLAS del 22 de noviembre de 2025) | Foto: Prof. Dra. Christina Birkenhake

“El componente dominante de la aceleración no gravitacional está en la dirección radial que se aleja del Sol. Una forma sencilla de incorporarlo es considerar que 3I/ATLAS acelera en respuesta a una masa del Sol ligeramente reducida, en una fracción de Δ”, señala Loeb. (Δ=0,0002)

La diferencia es mínima, pero suficiente para separar a ambos; con la distancia actual del objeto, esos acompañantes hipotéticos se ubicarían unos 54.000 kilómetros más cerca del Sol que 3I/ATLAS.

Desde la Tierra, esa brecha se traduciría en una pequeña separación angular similar a la extensión del brillo observado alrededor del objeto.

El Hubble captó una imagen del visitante interestelar en julio de 2025 que mostró un resplandor dominante alrededor de él; Loeb sugiere que si existiera un grupo abundante de diminutos cuerpos rodeándolo, incluso si representaran apenas una fracción de su masa total, su superficie combinada podría reflejar la mayoría de la luz visible en esa zona.

Loeb plantea que incluso partículas de baja masa total podrían generar el resplandor que captó el Hubble.
La “coma brillante” de 3I/ATLAS podría surgir del reflejo de fragmentos cercanos y no solo del objeto principal. | Foto: NASA/ESA A.P.I.

En otras palabras, el aspecto de “coma brillante” podría ser el resultado del reflejo de ese enjambre y no únicamente de 3I/ATLAS.

Contexto: Sincronía de 3I/Atlas con Júpiter intensificó la advertencia de Loeb: la humanidad podría vivir “una experiencia aterradora”

¿Compañeros naturales o algo más complejo?

Loeb señala que si esos objetos no se desintegran ni pierden material con la radiación solar, podrían mantener una alineación constante orientada hacia la estrella.

Esa geometría explicaría por qué la forma alargada se mantuvo tanto en su acercamiento al Sol como en su alejamiento, siguiendo un patrón coherente.

La pregunta inevitable es qué tipo de cuerpos podrían conformar este posible grupo. ¿Restos desprendidos del propio objeto?, ¿fragmentos rocosos antiguos?, ¿quizá algo que aún no ha sido identificado?

Mientras las colas de cometas suelen alejarse del Sol, 3I/ATLAS apunta directamente hacia él.
Las dudas sobre el origen de esos posibles objetos van desde material desprendido hasta elementos aún desconocidos. | Foto: M. Serra-Ricart et al., 15 de octubre de 2025

El astrofísico evita sacar conclusiones definitivas, pero advierte que la naturaleza de estos potenciales acompañantes, si es que existen, podría aportar pistas cruciales sobre la composición, origen y comportamiento del 3I/ATLAS.

“Si la anti-cola está de hecho asociada a un enjambre de objetos que no se evaporan en torno a 3I/ATLAS, la pregunta interesante es: ¿cuál es la naturaleza de estos objetos?, ¿son fragmentos rocosos o algo más?”, concluyó el astrofísico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

astrofísicoCometaFragmentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.