Astronomía

Las Alfa Centáuridas serán la única gran lluvia de meteoritos de febrero 2026: así puede observarlas en su máximo esplendor

Durante el máximo, la Luna en cuarto menguante generará una interferencia lumínica moderada, lo que permitirá una observación relativamente favorable.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de enero de 2026, 3:53 p. m.
El nombre de cada lluvia proviene de la constelación de su radiante.
El nombre de cada lluvia proviene de la constelación de su radiante. Foto: Getty Images

Las Alfa Centáuridas 2026 serán uno de los primeros fenómenos astronómicos destacados del año y desde ya los aficionados pueden prepararse para observarlas. Pero, ¿de qué se trata exactamente?

Se trata de una lluvia de meteoros que alcanzará su punto máximo el 8 de febrero de 2026, con condiciones favorables para la observación, a pesar de la cercanía del Cuarto Menguante. En el hemisferio sur podrán verse durante gran parte de la noche, especialmente después de la medianoche, cuando el radiante —el punto desde donde parecen surgir— se eleva más en el cielo, según detalla starwalk.space.

Las Alfa Centáuridas tienen su origen aparente en la constelación Centaurus, cerca de la estrella Hadar. Aunque se observan mejor desde el hemisferio sur, también pueden ser visibles hasta los 32 grados de latitud norte.

El fenómeno alcanzará su máximo el 8 de febrero de 2026.
El fenómeno alcanzará su máximo el 8 de febrero de 2026. Foto: Getty Images

El máximo de actividad está previsto para el 8 de febrero de 2026, con una tasa aproximada de seis meteoros por hora. La presencia de la Luna en cuarto menguante provocará poca interferencia lumínica, lo que favorecerá la observación, especialmente en el hemisferio sur.

Tecnología

Adiós a los celulares en las aulas: este es el país que le apuesta a una educación sin distracciones

Tecnología

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Tecnología

La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

Tecnología

Descubrir huellas de dinosaurios ahora es más fácil gracias a la inteligencia artificial: solo se necesita un celular

Tecnología

Reloj del Juicio Final: qué es y por qué está en su punto más alarmante

Tecnología

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos y la humanidad está más cerca que nunca del apocalipsis: científicos lanzan alerta

Tecnología

Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Tecnología

Primera lluvia de estrellas de 2026: estas son las recomendaciones para observar las asombrosas cuadrántidas este 3 de enero

Tecnología

Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: ¿cuándo y cómo ver el fenómeno más intenso que da inicio al nuevo año?

Tecnología

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿cuándo y cómo ver el evento astronómico que iluminará el cielo en Navidad?

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos y la humanidad está más cerca que nunca del apocalipsis: científicos lanzan alerta

Cómo verlas y disfrutarlas al máximo

De acuerdo con la NASA, en una noche normal es posible observar algunos meteoros aislados, pero cuando su número aumenta de forma notable se habla de una lluvia de meteoros. Estos eventos ocurren de manera periódica cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y roca dejados por cometas o asteroides, y reciben su nombre de la constelación desde la cual parecen originarse.

Para observarlas mejor, se recomienda revisar previamente las condiciones climáticas y la fase lunar, ya que las nubes o una Luna muy brillante pueden dificultar la visibilidad.

Si el objetivo es fotografiar la lluvia de meteoros, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica y buscar cielos oscuros, lo que permite apreciar meteoros más tenues y obtener mejores imágenes. El uso de un trípode es fundamental para evitar movimientos durante exposiciones largas y lograr fotos nítidas. También se aconseja utilizar una lente gran angular, ya que cubre una mayor porción del cielo y aumenta las probabilidades de capturar un meteoro.

El enfoque debe realizarse de forma manual, preferiblemente al infinito, ajustándolo mediante pruebas hasta que las estrellas se vean bien definidas. Asimismo, conviene orientar la cámara hacia el radiante. Finalmente, solo queda tener paciencia y disfrutar del espectáculo, especialmente en las horas posteriores a la medianoche, cuando la actividad suele ser mayor.

Lluvia meteorológica en la noche.
Las Alfa Centáuridas 2026 representan uno de los primeros eventos astronómicos relevantes del año. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es una lluvia de meteoritos?

Un meteoroide es una pequeña roca espacial que, al ingresar en la atmósfera terrestre, se calienta debido al rozamiento con el aire y produce el destello conocido como “estrella fugaz”. Cuando muchos meteoroides entran en la atmósfera en un corto periodo de tiempo, se genera una lluvia de meteoros.

Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra cruza los restos de polvo y fragmentos rocosos dejados por los cometas en su órbita alrededor del Sol. La mayoría de estos fragmentos son muy pequeños y se desintegran antes de llegar al suelo, pero ofrecen un espectáculo llamativo y visible en el cielo nocturno.

Más de Tecnología

El Reino Unido implementó nuevas medidas para prohibir el uso de estos dispositivos móviles

Adiós a los celulares en las aulas: este es el país que le apuesta a una educación sin distracciones

El nombre de cada lluvia proviene de la constelación de su radiante.

Las Alfa Centáuridas serán la única gran lluvia de meteoritos de febrero 2026: así puede observarlas en su máximo esplendor

Estas características predominan en los niños nacidos en estos meses.

La fecha de nacimiento sí importa: estudio revela que los niños nacidos en estos 3 meses serían más inteligentes

Tomar decisiones adecuadas sobre el entorno y la ubicación del router puede mejorar significativamente la experiencia de navegación y la velocidad de la conexión.

La mala conexión wifi en su casa es culpa de este objeto que está frente a su router: quitarlo dispara la velocidad de la red

La IA logró un 90 % de coincidencia con las clasificaciones realizadas por paleontólogos expertos, incluso en huellas pertenecientes a especies controvertidas.

Descubrir huellas de dinosaurios ahora es más fácil gracias a la inteligencia artificial: solo se necesita un celular

El Reloj del Juicio Final fue creado en 1945 por científicos de la Universidad de Chicago como Albert Einstein y Robert Oppenheimer.

Reloj del Juicio Final: qué es y por qué está en su punto más alarmante

En 2025, el reloj ya se había ubicado a menos de un minuto y medio de la medianoche.

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos y la humanidad está más cerca que nunca del apocalipsis: científicos lanzan alerta

Una infraestructura clave para la generación de energía terminó vinculada a un cambio mínimo en la Tierra.

Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Civiles podrían acceder a estancias fuera de la Tierra gracias a una iniciativa en desarrollo.

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

Una estructura con forma de anillo revela los restos de una estrella que ya agotó su energía.

Científicos captaron la imagen del “Ojo de Dios” en el espacio: dicen que así se vería la muerte de nuestro Sol

Noticias Destacadas