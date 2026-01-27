Ciencia

La Nasa intervino tras los comentarios del nuevo objeto que estará junto a la Tierra: la posible “segunda Luna”

La supuesta aparición de un nuevo satélite encendió el debate, pero la ciencia ofreció otra respuesta.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

27 de enero de 2026, 9:59 p. m.
La NASA aclaró el origen de un objeto espacial que generó confusión al ser señalado como una posible segunda Luna.
La NASA aclaró el origen de un objeto espacial que generó confusión al ser señalado como una posible segunda Luna.

Durante varios días, redes sociales y titulares llamativos instalaron la idea de que la Tierra estaba a punto de sumar una nueva Luna.

Este mensaje despertó curiosidad, sorpresa y dudas, tema que no pasó desapercibido por la NASA, quien decidió intervenir para explicar qué hay realmente detrás de este fenómeno que aunque llamativo, no implica la aparición de un nuevo satélite natural.

Lo que se observa en el espacio cercano no es una Luna adicional, sino un pequeño cuerpo rocoso identificado como 2025 PN7, un asteroide que comparte con la Tierra una trayectoria similar alrededor del Sol.

Esta particular coincidencia en su recorrido es lo que ha llevado a que, desde ciertos puntos de observación, se genere la sensación de que el objeto “acompaña” al planeta de una manera inusual.

Un visitante rocoso que sigue el mismo camino que la Tierra

De acuerdo con los científicos, el objeto en cuestión tiene un tamaño estimado que oscila entre los 18 y 36 metros de diámetro, una dimensión muy inferior a la de la Luna. Su movimiento no responde a una órbita directa alrededor de la Tierra, sino a un desplazamiento sincronizado con el del planeta en su viaje alrededor del Sol.

Esta dinámica hace que durante determinados períodos, el asteroide sea visible desde algunas regiones del mundo, alimentando la percepción de que se trata de un cuerpo que gira en torno a nuestro planeta, sin embargo, la Nasa fue enfática al aclarar que no existe ningún tipo de captura gravitacional similar a la que mantiene a la Luna unida a la Tierra.

La NASA explicó que el 2025 PN7 pertenece a una categoría especial de objetos conocidos como cuasi-satélites.
Identificado como 2025 PN7, el cuerpo rocoso no orbita la Tierra, aunque parece acompañarla en su recorrido. (órbita del asteroide 27 de enero 2026) Foto: jpl - Nasa

A diferencia del satélite natural, este asteroide se desplaza fuera del área donde la gravedad terrestre ejerce un dominio efectivo. Por esa razón, su comportamiento es más sutil y menos estable, aunque lo suficientemente particular como para captar la atención de astrónomos y observadores del cielo.

Científicos descubren un nuevo planeta con rasgos similares a la Tierra: un detalle clave podría revelar si es habitable

Por qué no es una “segunda Luna”, pero sí un objeto clave para la ciencia

Desde la agencia espacial estadounidense explicaron que este tipo de cuerpos recibe la clasificación de cuasi-satélite, una categoría que describe a objetos que parecen acompañar a un planeta sin estar realmente ligados a él. Aunque el término puede resultar poco conocido, estos fenómenos no son nuevos.

De hecho, según los registros científicos, este asteroide ha estado compartiendo vecindario con la Tierra durante varias décadas, pasando desapercibido para el público general hasta que el auge de titulares virales puso el tema en el centro de la conversación.

Aunque poco conocido, este tipo de objetos ha acompañado a la Tierra durante largos períodos.
El concepto de cuasi-satélite volvió a escena tras décadas de pasar inadvertido para el público. Foto: Getty Images

La Nasa subrayó que, lejos de representar un riesgo el estudio de este tipo de objetos resulta fundamental para comprender mejor el entorno espacial cercano y las interacciones que se dan dentro del sistema solar. Analizar sus trayectorias permite afinar modelos de predicción y mejorar el seguimiento de cuerpos próximos a la Tierra.

Según datos recopilados por el portal especializado Star Walk, el momento de mayor aproximación entre el asteroide 2025 PN7 y la Tierra se registrará el 16 de noviembre de 2084, cuando la distancia entre ambos será de poco más de 4 millones de kilómetros. Una cifra considerable, que descarta cualquier escenario de peligro.

