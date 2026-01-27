Astronomía

Científicos descubren un nuevo planeta con rasgos similares a la Tierra: un detalle clave podría revelar si es habitable

El descubrimiento de Kepler-725 c fue anunciado en 2025, sumándose al creciente catálogo de exoplanetas identificados gracias a misiones de observación espacial.

Durante 2025 se registraron importantes descubrimientos que marcaron a la comunidad científica y despertaron gran interés público.
El universo no deja de sorprender, y prueba de ello son los constantes descubrimientos que los científicos realizan año tras año. El 2025 estuvo marcado por importantes novedades; una de las más llamativas fue el hallazgo de 3I/ATLAS, un cuerpo interestelar que la NASA catalogó como un cometa. No obstante, algunas de sus características inusuales llevaron a ciertos expertos a plantear la posibilidad de que pudiera ocultar tecnología avanzada.

Este fenómeno generó un gran revuelo en la comunidad científica. Su composición, movimiento y trayectoria a través de la galaxia despertaron un interés particular, por lo que fue objeto de un seguimiento constante.

Sin embargo, no fue el único descubrimiento destacado del año. También se anunció el hallazgo de un planeta que aparenta ser parcialmente habitable, lo que renovó el entusiasmo de los astrónomos.

Este objeto celeste, que ha sido bautizado como 2025 PN7, se desplazará en una órbita muy similar a la de nuestro planeta. (Imagen de referencia)
Kepler-725 c fue hallado en el 2025. Foto: Imagen creada con Inteligencia Artificial de ChatGPT (OpenIA)

Se trata de Kepler-725 c, un mundo que ha captado la atención de la comunidad científica debido a sus características y a su entorno estelar. Es un exoplaneta de tipo neptuniano, lo que significa que comparte similitudes con Neptuno en tamaño y composición, aunque se encuentra fuera de nuestro sistema solar.

Este cuerpo celeste posee una masa aproximada de 9,7 veces la de la Tierra, lo que sugiere que se trata de un planeta gaseoso o con una atmósfera muy densa, probablemente compuesta principalmente por hidrógeno y helio.

Kepler-725 c orbita una estrella de tipo G, una categoría estelar similar al Sol, en la que podrían darse condiciones favorables para la existencia de agua líquida. Esta característica resulta especialmente relevante para los astrónomos, ya que las estrellas de tipo G suelen ser estables y permiten estudiar con mayor precisión la dinámica de los planetas que las rodean.

La ESA descarta especulaciones sobre el cometa 3I/ATLAS.
Kepler-725 c es un exoplaneta similar a Neptuno. Foto: Getty Images/iStockphoto

El planeta completa una órbita alrededor de su estrella cada 207,5 días, un periodo considerablemente más largo que el de la Tierra, lo que indica una trayectoria orbital más amplia.

Este descubrimiento se suma al creciente catálogo de exoplanetas identificados gracias a las misiones de observación espacial. Cada nuevo hallazgo aporta piezas clave para comprender cómo se forman y evolucionan los planetas en los distintos entornos del universo.

