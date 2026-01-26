Ciencia

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

Aunque su paso por el Sol dejó interrogantes, nuevas observaciones indican que el cometa sigue evolucionando y ofrecen pistas sobre su comportamiento.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 8:06 p. m.
La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)
La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

El cometa interestelar 3I/ATLAS, identificado en julio de 2025 como el tercer objeto conocido que proviene de fuera del sistema solar, continúa siendo objeto de estudio incluso después de haberse alejado de las cercanías de la Tierra.

Aunque su tránsito y su trayectoria alrededor del Sol dejaron numerosas preguntas sin resolver, observaciones recientes sugieren que su evolución aún no ha concluido y aportan nuevas pistas sobre su comportamiento.

Una investigación difundida en el repositorio científico arXiv, encabezada por el investigador Michael Werner, analizó registros del observatorio espacial SPHEREx de la NASA y detectó un cambio inesperado tras el paso del cometa por su punto más próximo al Sol. Los resultados muestran que, luego del perihelio, la actividad del objeto se incrementó de manera significativa.

Según las imágenes obtenidas en el espectro infrarrojo, el cometa comenzó a emitir volúmenes elevados de agua, gases y compuestos orgánicos, en niveles mucho mayores a los registrados en etapas anteriores. Este fenómeno contrasta con las observaciones previas a su acercamiento solar, cuando 3I/ATLAS se encontraba entre las órbitas de Júpiter y Marte y presentaba una actividad limitada.

Cometa interestelar 3I/ATLAS
El cometa interestelar 3I/ATLAS, rodeado en el centro, visto por el sensor pancromático L'LORRI, o en blanco y negro, a bordo de la sonda espacial Lucy de la NASA. Foto: Créditos: NASA

En ese periodo inicial, los análisis solo identificaban con claridad la presencia de dióxido de carbono, mientras que otras sustancias, como el agua, el monóxido de carbono y las moléculas orgánicas, eran prácticamente imperceptibles o no aparecían en los datos disponibles. Este comportamiento fue detectado en su paso por el Sol.

Tras superar el perihelio —el punto de mayor proximidad al Sol— el 29 de octubre de 2025, el comportamiento del cometa 3I/ATLAS cambió de manera drástica. Las observaciones realizadas en diciembre evidenciaron un objeto mucho más activo, con intensas liberaciones de vapor de agua, monóxido y dióxido de carbono, así como de compuestos orgánicos entre los que se identificaron metanol y metano.

Durante 2026, nuevas investigaciones han revelado detalles inéditos sobre las características de 3I/ATLAS.
Durante 2026, nuevas investigaciones han revelado detalles inéditos sobre las características de 3I/ATLAS. Foto: Getty Images

Los registros indican que la emisión de gases se incrementó hasta en veinte veces, un fenómeno que los investigadores atribuyen a la penetración del calor solar en capas más profundas del núcleo. Este proceso habría despertado reservas de hielo que hasta entonces permanecían estables y sin reaccionar.

Este patrón de actividad coincide con el observado en numerosos cometas del sistema solar, donde el aumento gradual de la temperatura provoca primero la liberación de sustancias más volátiles y, posteriormente, de materiales más complejos y pesados. En el caso de 3I/ATLAS, este paralelismo resulta especialmente relevante.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

El hallazgo sugiere que tanto la composición química como la respuesta al calentamiento solar de este cometa interestelar podrían no ser excepcionales, sino representativas de procesos comunes en otros sistemas estelares. Esto aporta nuevas claves sobre la formación y evolución de cuerpos helados fuera del entorno del Sol.

Si bien los resultados aún deben someterse a revisión por parte de la comunidad científica, el estudio representa un avance significativo en el conocimiento de los objetos provenientes del espacio interestelar. Asimismo, refuerza la expectativa de que futuras detecciones de cometas similares ayuden a profundizar en los procesos físicos y químicos que tienen lugar más allá del vecindario cósmico cercano.

