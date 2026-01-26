Ciencia

Basura espacial en caída libre: nueva tecnología permitiría detectar su trayectoria real en la Tierra

Un objeto atraviesa el cielo a velocidades supersónicas. Se fragmenta, estalla, genera ondas de choque.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 6:30 p. m.
Los desechos espaciales que caen a la Tierra pueden transportar materiales tóxicos y radiactivos que supondrían un riesgo para infraestructuras.
Los desechos espaciales que caen a la Tierra pueden transportar materiales tóxicos y radiactivos que supondrían un riesgo para infraestructuras. Foto: DW

En los últimos años, el número de artefactos espaciales sin uso que vuelven a entrar en la atmósfera ha crecido exponencialmente, lo que puede suponer un riesgo.

Ahora, un equipo científico presenta una novedosa forma de rastrearlos a medida que caen, casi “en tiempo real” y usando sensores sísmicos terrestres, una técnica que permite captar los estampidos sónicos generados durante la reentrada a velocidades supersónicas.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Sensores sísmicos rastrean basura espacial en California

Con información de dispositivos situados en el sur de California y Nevada para detectar los estampidos sónicos de los desechos que vuelven a entrar, la metodología se probó con datos de código abierto del módulo orbital de la nave china Shenzhou-15, obteniendo una ubicación significativamente al sur de la trayectoria prevista.

Según el estudio, la trayectoria real se situó unos 30 kilómetros más al sur de lo que habían estimado los sistemas de radar desde órbita.

Tecnología

El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

Tecnología

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

Tecnología

Astronauta ruso causó sensación al capturar en primera fila una aurora boreal desde el espacio: las imágenes son asombrosas

Tecnología

No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

Tecnología

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

Tecnología

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Tecnología

Nueva teoría sobre las pirámides de Egipto revelaría cómo se construyeron: no se levantaron de abajo hacia arriba

Tecnología

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Tecnología

Tormenta solar en Colombia, ¿cuándo comienza y en qué categoría está clasificada?

Tecnología

Alerta en el espacio: Starlink reduce la órbita de miles de satélites para evitar una catástrofe

Los resultados se publican en la revista Science, en un artículo firmado por Benjamin Fernando, de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), y Constantinos Charalambous, del Imperial College de Londres. Aunque el estudio se centra en un único evento, los autores señalan que ya han empleado redes sísmicas públicas para rastrear varias decenas de reentradas adicionales.

Basura en Marte
Los desechos provienen de las misiones espaciales. Foto: GETTY IMAGES. Foto: Getty Images/iStockphoto

Riesgos de la reentrada de desechos espaciales

Los desechos espaciales suponen un riesgo para los humanos cuando caen al suelo, para las infraestructuras y el medioambiente –algunos pueden transportar materiales tóxicos, inflamables o radiactivos–. Otra preocupación creciente es la posibilidad de que restos de gran tamaño impacten con aeronaves en vuelo.

Sin embargo, predecir el momento y la trayectoria de reentrada es extremadamente difícil. Los sistemas de seguimiento óptico y por radar terrestres existentes tienen dificultades para monitorizarlos una vez que comienzan a desintegrarse en la atmósfera.

Un granjero australiano descubrió en su propiedad restos metálicos de basura espacial procedente posiblemente de un cohete.
Un granjero australiano descubrió en su propiedad restos metálicos de basura espacial procedente posiblemente de un cohete. Foto: DW

“El problema en este momento es que podemos rastrear cosas muy bien en el espacio. Pero una vez que llega al punto en que realmente se está desintegrando en la atmósfera, se vuelve muy difícil de rastrear”, explica Fernando.

Mediante el análisis de datos de 127 sismómetros, los investigadores calcularon la trayectoria y la velocidad del módulo, que con unas dimensiones aproximadas de 1 metro de ancho y más de 1,5 toneladas de peso reentró en la atmósfera en abril de 2024.

Las señales sísmicas también permitieron inferir cómo el objeto se fue fragmentando en cascada, generando múltiples explosiones sónicas a medida que descendía.

Nueva teoría sobre las pirámides de Egipto revelaría cómo se construyeron: no se levantaron de abajo hacia arriba

Monitoreo en tiempo real de satélites que caen

El seguimiento “casi en tiempo real” –según los autores– ayudará a las autoridades a recuperar rápidamente los objetos que llegan al suelo, lo que es especialmente importante porque pueden transportar sustancias nocivas. El objetivo final es lograr estimaciones de velocidad, dirección y fragmentación en cuestión de minutos, o incluso segundos tras la reentrada.

En un artículo de análisis, Chris Carr, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, dice que se necesita más investigación para reducir el tiempo entre la reentrada de un objeto en la atmósfera y la determinación de su trayectoria. No obstante, el método descrito “permite identificar rápidamente las zonas de caída de desechos”, una capacidad que será cada vez más relevante ante el aumento sostenido del número de satélites en órbita y, con ello, de basura espacial.

*Con información de DW.

Más de Tecnología

La función está disponible en los últimos modelos de iPhone: iPhone 16 y 17, incluyendo Plus, Pro y Pro Max.

El poderoso botón del celular que, además de mejorar la calidad de las fotografías, acelera el rendimiento del sistema

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

Despertó el cometa 3I/ATLAS tras acercarse al Sol: liberó compuestos orgánicos con extraña característica

El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov compartió imágenes de aurora boreal desde el espacio.

Astronauta ruso causó sensación al capturar en primera fila una aurora boreal desde el espacio: las imágenes son asombrosas

Los desechos espaciales que caen a la Tierra pueden transportar materiales tóxicos y radiactivos que supondrían un riesgo para infraestructuras.

Basura espacial en caída libre: nueva tecnología permitiría detectar su trayectoria real en la Tierra

Para evitar futuras llamadas spam, en lugar de colgar, conteste y diga firmemente esta frase.

No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

WhatsApp trabaja en una suscripción para eliminar anuncios.

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales.

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Con cerca de cinco mil años de antigüedad, la Gran Pirámide ha cautivado a viajeros e investigadores a lo largo de la historia, y aún conserva numerosos misterios.

Nueva teoría sobre las pirámides de Egipto revelaría cómo se construyeron: no se levantaron de abajo hacia arriba

El Nokia 1100 es uno de los celulares más icónicos de los años 2000.

¿Cuánto vale hoy el Nokia 1100 y por qué este icónico celular de los años 2000 vuelve a ser tendencia?

Baseodiscus el Mayor vivió durante más de dos décadas en laboratorios académicos siguiendo la carrera de su cuidador Jon Allen.

El gusano marino más longevo del mundo: pasó de ser mascota de laboratorio a récord científico

Noticias Destacadas