Astronauta ruso causó sensación al capturar en primera fila una aurora boreal desde el espacio: las imágenes son asombrosas

Las imágenes fueron captadas por Sergey Kud-Sverchkov durante una de las tormentas solares más intensas jamás registradas.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 6:33 p. m.
El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov compartió imágenes de una aurora boreal desde el espacio
El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov compartió imágenes de una aurora boreal desde el espacio

El espacio siempre ha sido considerado un lugar misterioso, lleno de enigmas que ni siquiera los expertos han logrado descifrar por completo. Sin embargo, hay algo indiscutible: los espectáculos y maravillas que, en determinados momentos, es capaz de ofrecer. Precisamente uno de estos fenómenos, ocurrido hace pocos días, ha causado sensación en redes sociales.

Entre los eventos que más asombran a quienes admiran la naturaleza en su máxima expresión se encuentran las auroras boreales, un impresionante espectáculo de luces que se manifiesta en el cielo y que está estrechamente relacionado con la actividad solar.

Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más espectaculares del planeta.

“Las luces se originan por la interacción entre el campo magnético terrestre y las partículas cargadas de la atmósfera solar que entran en ella. Una llamarada solar (partículas energéticas del sol) flota en el espacio arrastrada por el viento solar, penetrando finalmente el campo magnético terrestre. Los electrones en el campo magnético rozan los átomos de oxígeno o las moléculas de nitrógeno en la atmósfera terrestre”, explica la Michigan Technological University.

El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

Presenciar este fenómeno es todo un privilegio, y eso fue precisamente lo que vivió el cosmonauta ruso Sergey Kud-Sverchkov, quien logró observarlo desde el espacio. Las imágenes captadas han generado asombro por su espectacularidad. Según una publicación en Instagram de la cuenta @friendsofnasa, las fotografías fueron tomadas durante una de las tormentas solares más intensas registradas hasta ahora, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos.

La interacción entre las partículas solares y el campo magnético de nuestro planeta provoca diferentes efectos, dependiendo de la intensidad de la tormenta.
El origen de las auroras boreales está directamente relacionado con la actividad solar.

Desde una altitud superior a los 400 kilómetros, el astronauta registró una aurora boreal desplegándose sobre la Tierra, con hipnóticas luces verdes y rojas que ondulan como olas en la atmósfera.

Las tormentas de radiación solar se producen cuando potentes erupciones magnéticas del Sol aceleran partículas cargadas —principalmente protones— hasta velocidades cercanas a la de la luz. Estas partículas pueden llegar a la Tierra en cuestión de minutos y, al atravesar la magnetosfera, son guiadas por el campo magnético hacia la atmósfera, especialmente en las regiones cercanas a los polos.

