La llegada de una tormenta geomagnética de nivel G4 a Colombia encendió las alertas en los sistemas tecnológicos del país, de acuerdo con información confirmada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El fenómeno ha generado atención prioritaria por las potenciales afectaciones a servicios esenciales y sistemas tecnológicos vulnerables.

Desde el Observatorio Geomagnético Nacional del IGAC, ubicado en Fúquene, se reportó que este evento corresponde a la primera tormenta geomagnética severa registrada en 2026. El episodio comenzó el 19 de enero y se caracteriza por una perturbación significativa del campo magnético de la Tierra, causada por la interacción directa con la intensa actividad solar.

En la gráfica difundida por el IGAC se evidencia el efecto generado por la tormenta. Foto: Facebook: Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC) señaló que se trata de “la mayor tormenta de radiación solar ocurrida en más de 20 años”. Como referencia histórica, el organismo comparó su magnitud con la registrada en octubre de 2003, considerada hasta ahora uno de los eventos solares más relevantes de los últimos años.

Una tormenta solar —también denominada tormenta geomagnética— se produce cuando el Sol libera grandes cantidades de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúan con el campo magnético y la atmósfera superior de la Tierra, según explica National Geographic.

¿Cómo afectan las tormentas solares a la red eléctrica?

Desde el inicio del evento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) alertó sobre posibles alteraciones en distintos sistemas tecnológicos. Entre los principales riesgos señalados se encuentran fallas en la precisión del GPS, interferencias en las comunicaciones de radio de alta frecuencia y eventuales impactos sobre infraestructuras consideradas críticas.

En el caso de Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) activó un monitoreo constante del comportamiento geomagnético para evaluar los efectos del fenómeno. Según los reportes de su equipo técnico, durante la jornada más reciente se evidenció una tendencia a la disminución de la actividad, aunque el evento continúa presente y bajo observación.

La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las tormentas solares pueden afectar directamente a las redes eléctricas debido a la interacción de partículas solares con el campo magnético terrestre. Este proceso genera corrientes geomagnéticamente inducidas que se propagan a través de la ionosfera y la magnetosfera, y que pueden ingresar a los sistemas eléctricos, especialmente en regiones donde el campo magnético es más débil.

Una vez dentro de la red, estas corrientes pueden provocar sobrecargas en las líneas de transmisión, activar sistemas de protección y ocasionar interrupciones del servicio. Además, los transformadores de alta tensión resultan especialmente vulnerables, ya que pueden sobrecalentarse y sufrir daños severos. A esto se suman posibles fallas en los sistemas de control y afectaciones en las comunicaciones, lo que complica la gestión y operación de la infraestructura eléctrica.