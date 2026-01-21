Ciencia

Nueva alerta por tormenta solar severa en Colombia: estos serían sus posibles efectos

Este evento fue calificado por expertos como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”. La última ocurrió en octubre de 2003.

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 3:04 p. m.
La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países.
La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió el pasado 20 de enero la primera alerta en Colombia por una tormenta geomagnética severa. La entidad explicó que, tras realizar labores de monitoreo, se identificó que este fenómeno de origen solar podría generar alteraciones importantes en el campo magnético de la Tierra, con posibles efectos sobre distintos sistemas tecnológicos en el país.

“El seguimiento continuo, iniciado a la 1:00 p. m. del 19 de enero, ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol”, según la entidad.

Imagen de una tormenta solar registrada recientemente
Imagen de una tormenta solar registrada recientemente. Foto: Nasa

Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC, por sus siglas en inglés), clasificó el evento como una tormenta de radiación solar de nivel cuatro sobre cinco y la describió como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.

¿Cuáles son los efectos que tendría en la Tierra?

Aunque este tipo de fenómenos solares no representa un riesgo directo para la salud de las personas, sí puede generar impactos en la infraestructura tecnológica, como interferencias en satélites que orbitan la Tierra y, en escenarios extremos, fallas en transformadores de redes eléctricas de alta tensión que podrían desencadenar apagones de gran magnitud.

