Ciencia

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Los próximos días serán determinantes para intentar seguir su paso.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de enero de 2026, 9:40 p. m.
El cometa habría sufrido misteriosa transformación. (Foto de referencia)
El cometa habría sufrido misteriosa transformación. (Foto de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa captando la atención tanto de la comunidad científica como del público. La NASA confirmó que este objeto se encuentra en su etapa final de visibilidad desde la Tierra, lo que marca la última oportunidad para observarlo. Se trata de un fenómeno excepcional, ya que no pertenece al sistema solar y, una vez finalice su trayectoria, seguirá su viaje hacia el espacio profundo sin posibilidad de regresar.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Este cometa fue identificado por el sistema de monitoreo ATLAS y despertó el interés de los científicos debido a su alta velocidad, trayectoria poco común y procedencia externa a la órbita solar. En países como Colombia y en general en el hemisferio sur, los próximos días serán determinantes para intentar seguir su paso.

El cometa 3I/ATLAS se destaca por ser apenas el tercer objeto de origen interestelar identificado que atraviesa el sistema solar, lo que confirma que no se formó bajo la influencia del Sol. Su órbita extremadamente abierta sugiere un nacimiento en zonas remotas de la galaxia, posiblemente en regiones antiguas de la Vía Láctea, donde predominan materiales primitivos.

El misterioso cometa 3I/ATLAS sigue acercándose y su punto más próximo a la Tierra será el 19 de diciembre.
La comunidad científica observa con atención el avance del 3I/ATLAS, que pronto estará más cerca que nunca. Foto: Composición de SEMANA con foto de Observatorio Lowell, Arizona e imagen de Getty

Además, se desplaza a una velocidad cercana a los 60 kilómetros por segundo, muy superior a la de los cometas habituales, lo que refuerza su valor científico como una auténtica reliquia del cosmos.

Tecnología

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

Tecnología

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Tecnología

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

Tecnología

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Tecnología

Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

Tecnología

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

Tecnología

Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

Tecnología

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Tecnología

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Tecnología

Tras su máximo acercamiento al Sol, nuevos detalles de 3I/ATLAS revelan una anomalía inesperada que intriga a científicos

De acuerdo con las estimaciones oficiales, este cuerpo celeste se encuentra en una etapa clave de su recorrido, a pocas semanas de su máxima cercanía a la Tierra. Tras ese punto, comenzará a alejarse de manera definitiva, perdiendo brillo y volviéndose cada vez más difícil de detectar incluso con tecnología avanzada.

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile.
El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile. Foto: Getty Images

Por esta razón, la NASA y otros centros de investigación consideran este periodo como la última oportunidad para observarlo y analizarlo antes de que abandone para siempre el entorno solar.

Uno de los aspectos más destacados del fenómeno es el acercamiento que el cometa tendrá con Júpiter. De acuerdo con modelos y simulaciones astronómicas, en marzo de 2026 el objeto ingresará en la zona de influencia gravitacional del planeta gigante, un entorno donde la potente gravedad joviana puede provocar alteraciones relevantes en su desplazamiento.

Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Este encuentro podría generar ajustes sutiles en la trayectoria que el cometa mantiene desde su origen interestelar. La combinación de la fuerza gravitatoria de Júpiter, la radiación del Sol y los procesos de liberación de gases desde su núcleo abre la posibilidad de cambios inesperados, lo que convierte este paso en una oportunidad científica de gran valor para los investigadores.

Más de Tecnología

Un nuevo proyecto espacial apunta a cambiar la forma en que se habita la Luna durante largos periodos.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

El paso del objeto interestelar evidenció los límites de la anticipación científica.

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario.

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Las publicaciones más comentadas en X tienen algo en común y es su origen en la inteligencia artificial.

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Hoy, con protocolos como TLS, las comunicaciones se blindan mediante cifrado, reduciendo riesgos y ofreciendo mayor privacidad en los dispositivos móviles.

Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

La sonda Lucy de la NASA realizó un acercamiento al asteroide Donald Johanson.

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

El dron MQ-9C Triton presta servicios en una amplia gama de misiones.

Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

Se busca probar y validar los sistemas de la nave Orion, del cohete SLS y de los sistemas de apoyo en tierra, asegurando que sean seguros y eficientes para futuras misiones.

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

Cada año se publica un calendario de eventos astronómicos destacados con fechas y condiciones de observación.

Cinco fenómenos astronómicos asombrosos que iluminarán el cielo en 2026, con un eclipse solar total entre los más esperados

Noticias Destacadas