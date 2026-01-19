3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa captando la atención tanto de la comunidad científica como del público. La NASA confirmó que este objeto se encuentra en su etapa final de visibilidad desde la Tierra, lo que marca la última oportunidad para observarlo. Se trata de un fenómeno excepcional, ya que no pertenece al sistema solar y, una vez finalice su trayectoria, seguirá su viaje hacia el espacio profundo sin posibilidad de regresar.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Este cometa fue identificado por el sistema de monitoreo ATLAS y despertó el interés de los científicos debido a su alta velocidad, trayectoria poco común y procedencia externa a la órbita solar. En países como Colombia y en general en el hemisferio sur, los próximos días serán determinantes para intentar seguir su paso.

El cometa 3I/ATLAS se destaca por ser apenas el tercer objeto de origen interestelar identificado que atraviesa el sistema solar, lo que confirma que no se formó bajo la influencia del Sol. Su órbita extremadamente abierta sugiere un nacimiento en zonas remotas de la galaxia, posiblemente en regiones antiguas de la Vía Láctea, donde predominan materiales primitivos.

La comunidad científica observa con atención el avance del 3I/ATLAS, que pronto estará más cerca que nunca. Foto: Composición de SEMANA con foto de Observatorio Lowell, Arizona e imagen de Getty

Además, se desplaza a una velocidad cercana a los 60 kilómetros por segundo, muy superior a la de los cometas habituales, lo que refuerza su valor científico como una auténtica reliquia del cosmos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, este cuerpo celeste se encuentra en una etapa clave de su recorrido, a pocas semanas de su máxima cercanía a la Tierra. Tras ese punto, comenzará a alejarse de manera definitiva, perdiendo brillo y volviéndose cada vez más difícil de detectar incluso con tecnología avanzada.

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile. Foto: Getty Images

Por esta razón, la NASA y otros centros de investigación consideran este periodo como la última oportunidad para observarlo y analizarlo antes de que abandone para siempre el entorno solar.

Uno de los aspectos más destacados del fenómeno es el acercamiento que el cometa tendrá con Júpiter. De acuerdo con modelos y simulaciones astronómicas, en marzo de 2026 el objeto ingresará en la zona de influencia gravitacional del planeta gigante, un entorno donde la potente gravedad joviana puede provocar alteraciones relevantes en su desplazamiento.

Este encuentro podría generar ajustes sutiles en la trayectoria que el cometa mantiene desde su origen interestelar. La combinación de la fuerza gravitatoria de Júpiter, la radiación del Sol y los procesos de liberación de gases desde su núcleo abre la posibilidad de cambios inesperados, lo que convierte este paso en una oportunidad científica de gran valor para los investigadores.