Científicos alertan sobre una amenaza sin precedentes que podría cambiar el futuro de la humanidad

Un hecho ha llamado la atención de la comunidad científica al lograr estimar hasta cuándo la Tierra contará con oxígeno, una proyección que ha generado inquietud por sus posibles implicaciones para la vida. Los expertos advierten que este escenario, aunque lejano, invita a reflexionar sobre el futuro del planeta y el impacto de los cambios ambientales que podrían definir el destino de la humanidad.

El oxígeno, elemento esencial para la supervivencia, podría convertirse en un recurso inexistente en la Tierra, lo que obligaría a la vida humana a haber migrado mucho antes a otros lugares del universo. Los investigadores señalan que ciertos procesos naturales y transformaciones globales, aún poco percibidos, comenzarían a marcar diferencias decisivas en el equilibrio del planeta.

Científicos estiman el día en que la Tierra se quedará sin oxígeno y será el fin de la vida. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Este estudio plantea que el agotamiento del oxígeno no es solo una hipótesis, sino una consecuencia posible de la evolución del sistema terrestre a largo plazo. Así, el futuro ambiental de la Tierra estaría condicionado por cambios profundos que acompañarán a las próximas eras y que hoy comienzan a ser analizados con mayor claridad por la ciencia.

Ante esto, la comunidad científica se mantiene alerta ante posibles escenarios que marcarían un punto de quiebre sin precedentes. Estos estudios plantean un cambio radical en la comprensión del equilibrio natural de la Tierra, un panorama que hasta hace poco parecía lejano, pero que ahora comienza a perfilarse con mayor claridad.

Una investigación ha señalado que un cambio que esta sucediendo en la Tierra podría generar más oxigeno. Foto: Getty Images

Además, un estudio reciente advierte que el oxígeno en la Tierra no es un recurso eterno, una proyección que ha generado preocupación entre los científicos por sus implicaciones a largo plazo para la vida humana.

Desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) explican que el oxígeno representa actualmente cerca del 21% del aire que se respira, pero no siempre estuvo presente en esa proporción. De hecho, durante los primeros dos mil millones de años de la historia terrestre, la atmósfera carecía casi por completo de este gas, hasta que, según un estudio publicado en Science Advances, se produjo su primera acumulación significativa e irreversible hace aproximadamente 2.303 millones de años.

El oxígeno fue clave para el surgimiento de la vida compleja, la habitabilidad planetaria y la formación de recursos naturales como minerales y petróleo. Foto: Getty Images

Ese periodo histórico dio origen al llamado Gran Evento de Oxigenación, un proceso que más adelante registró nuevos incrementos en los niveles de oxígeno de la Tierra. Los científicos establecieron que esta primera elevación, aunque moderada, ocurrió en un lapso relativamente corto —entre uno y diez millones de años— y desencadenó una serie de transformaciones que sentaron las bases para el desarrollo de formas de vida más complejas.

De acuerdo con los investigadores, este hito marcó el inicio de una etapa prolongada que culminó con la aparición de la vida multicelular.

Roger Summons, profesor del MIT y autor principal del estudio, explicó que fueron necesarios cerca de 1.700 millones de años adicionales para que evolucionaran organismos similares a los actuales, un proceso posible gracias a la presencia de oxígeno en los océanos y la atmósfera, lo que permitió la prosperidad de seres que dependen de este gas para sobrevivir.

Sin embargo, los expertos advierten que todo ciclo tiene un comienzo y un desenlace. Las proyecciones científicas indican que, en un futuro muy lejano, el oxígeno podría disminuir de forma irreversible, un escenario que abre interrogantes sobre el destino de la humanidad y deja un margen de tiempo en el que la especie humana deberá adaptarse, abandonar el planeta o enfrentar las consecuencias de una eventual catástrofe global.