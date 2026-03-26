¿Le llegó más caro el recibo de luz? El gasto oculto de energía en su hogar por ignorar detalles clave al elegir una lavadora

Los electrodomésticos forman parte indispensable de los hogares, ya que gracias a ellos las familias pueden realizar sus tareas cotidianas de manera más sencilla, especialmente cuando se trata de cocinar o limpiar.

En ese contexto, la lavadora cumple un papel fundamental, pues con solo presionar un botón permite realizar una tarea que antes requería horas. Esto ha facilitado la reorganización de las rutinas diarias y ha liberado tiempo para dedicarlo a otras actividades.

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Su importancia radica, en gran medida, en la comodidad y eficiencia que ofrece. No solo facilita el lavado de grandes cantidades de ropa en poco tiempo, sino que también optimiza el uso de agua y detergente, especialmente en los modelos más modernos. Esto se traduce en ahorro económico relevante.

Las lavadoras actuales cuentan con programas especializados que eliminan bacterias, ácaros y otros agentes que pueden afectar el bienestar. Sin embargo, también es clave verificar qué tan eficiente es el equipo antes de comprar un nuevo modelo, dado que de ello depende parte del consumo energético del hogar.

Por eso, al momento de adquirir uno de estos dispositivos, es importante tener claridad sobre las necesidades reales del hogar y, además, darle un uso adecuado para evitar un impacto negativo en el consumo de energía.

La lavadora es un electrodomésticos esencial en los hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la OCU, las lavadoras se clasifican principalmente en tres tipos: de carga frontal, de carga superior y lava-secadoras. La elección depende del espacio disponible y de la comodidad del usuario al utilizarlas.

Las de carga frontal son las más comunes, eficientes y versátiles, aunque requieren inclinarse para su uso. Pueden ser independientes o integrables, y también existen versiones más compactas.

Aquellas de cierre superior ocupan menos ancho y no requieren agacharse, por lo que son ideales para espacios reducidos o personas con dificultades de movilidad, aunque pueden resultar menos prácticas al retirar la ropa del fondo.

Por su parte, las lava-secadoras combinan lavado y secado en un solo equipo, lo que las convierte en una buena opción para casas con poco espacio, aunque su capacidad de secado suele ser menor que la de lavado.

El consumo de energía puede incrementar por malas prácticas de uso con los electrodomésticos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

A esto se suma que, muchas veces, por desconocimiento o costumbre, los usuarios seleccionan ciclos más largos o temperaturas más altas de lo necesario. Esto hace que el electrodoméstico trabaje más tiempo y consuma más electricidad de la requerida.

Elegir programas inadecuados para cargas pequeñas o excesivamente grandes también afecta la eficiencia del equipo. En estos casos, se desperdicia energía porque no se aprovecha al máximo cada ciclo o, por el contrario, el motor trabaja más de lo necesario.

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En ese sentido, es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos al usar la lavadora porque, de no hacerlo, puede generarse un gasto oculto de energía que, finalmente, se verá reflejado en la factura eléctrica.