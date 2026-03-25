Tres errores que hacen que su factura de luz suba: cómo evitar un consumo excesivo de energía en casa

Los gastos del hogar son una de las preocupaciones más grandes de las familias en la actualidad, especialmente cuando el consumo de energía se incrementa de forma inesperada. Este fenómeno suele deberse, en la mayoría de los casos, a malos hábitos por parte de los usuarios, como el uso inadecuado de los electrodomésticos o prácticas que afectan directamente el consumo.

No haga esto al usar el microondas: podría aumentar significativamente el consumo de energía y afectar su rendimiento

Es clave tener en cuenta que, más allá del impacto económico, reducir el uso de energía también contribuye a la protección del medioambiente. Diversas recomendaciones, como las propuestas por Repsol, demuestran que con acciones simples es posible lograr un ahorro significativo sin sacrificar la comodidad.

El primer aspecto fundamental es el uso eficiente de los aparatos eléctricos. Elegir equipos con alta eficiencia energética permite reducir el consumo desde el inicio; sin embargo, el verdadero impacto está en los hábitos cotidianos.

Apagar completamente los dispositivos y evitar dejarlos en modo de espera ayuda a disminuir el llamado “consumo fantasma”, una práctica silenciosa que puede incrementar innecesariamente la factura. Asimismo, utilizar lavadoras o lavavajillas con carga completa optimiza el uso de energía en la casa.

La tecnología ha desarrollado dispositivos que optimizan el consumo de energía. Foto: Getty Images

Por otro lado, la optimización de la iluminación es clave. La transición hacia bombillas LED representa una de las decisiones más efectivas y económicas para reducir el gasto energético, dado que consumen menos electricidad y tienen una mayor vida útil que las bombillas tradicionales.

A esto se suma la importancia de aprovechar la luz natural durante el día y apagar las luces en espacios que no estén en uso, acciones sencillas que, en conjunto, generan un ahorro constante.

Finalmente, regular el uso de la calefacción o del aire acondicionado dentro de rangos adecuados evita consumos excesivos sin afectar el bienestar. Ajustar la temperatura según el clima y utilizar herramientas como termostatos programables permite mantener un equilibrio entre confort y eficiencia.

El incremento en la factura de la luz puede afectar el bolsillo de los usuarios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, mejorar el aislamiento de puertas y ventanas ayuda a conservar la temperatura interna, reduciendo la necesidad de un uso intensivo de estos sistemas.

Ahorrar energía en el hogar es posible mediante acciones simples, como desenchufar los aparatos que no se utilizan o emplear bombillas de bajo consumo, lo que se traduce en una reducción significativa en la factura mensual.