Ni el computador ni el microondas: estos son los electrodomésticos de la casa que representan más del 55% del consumo de energía

Ante el aumento en los costos de la energía y la preocupación creciente por el calentamiento global, cada vez más familias están prestando atención al consumo eléctrico dentro del hogar. En ese panorama, los electrodomésticos han tomado un papel protagónico, ya que representan una de las principales fuentes de gasto energético en las viviendas, así como un impacto directo con en el medio ambiente.

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De acuerdo con un informe reciente de Repsol, los electrodomésticos concentran el 55,2 % del consumo de electricidad en los hogares. El estudio señala que conocer cuáles aparatos requieren más energía y hacer un uso adecuado de ellos puede ayudar significativamente a disminuir el valor de la factura de luz, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas del consumo cotidiano.

Optar por electrodomésticos eficientes, adoptar hábitos de consumo responsables y mejorar el aislamiento de la vivienda son algunas de las medidas que permiten reducir el gasto de energía. Además del ahorro económico, estas acciones también contribuyen a disminuir el impacto ambiental y fomentar un consumo más sostenible.

Los usuarios deben ser precavido con la forma en que usan sus electrodomésticos durante la temporada navideña. Foto: Getty Images

¿Cuáles son los aparatos que concentran más de la mitad del consumo eléctrico?

El informe advierte que algunos dispositivos de entretenimiento figuran entre los que más energía consumen dentro de la vivienda. El televisor, por ejemplo, puede alcanzar un gasto anual de hasta 263 kWh, según la OCU, y representar más del 12 % del consumo eléctrico asociado a los electrodomésticos, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Esta cifra aumenta considerablemente cuando se combina con el uso frecuente de videoconsolas, que también requieren una alta demanda energética debido a sus funciones y rendimiento actuales. Según Repsol, dedicar varias horas al entretenimiento audiovisual puede elevar de forma importante el gasto de electricidad. Incluso una rutina semanal de juego de unas cinco horas puede sumar más de 57 kWh al año, convirtiendo a esta combinación en una de las fuentes de mayor consumo.

Algunos dispositivos de entretenimiento figuran entre los que más energía consumen dentro de la vivienda. Foto: Getty Images

Después de los equipos de entretenimiento, la lavadora y la secadora aparecen entre los electrodomésticos con mayor impacto en el consumo eléctrico del hogar. Ambos aparatos pueden alcanzar un gasto promedio de 255 kWh al año y representar más del 11 % de la energía utilizada por los electrodomésticos domésticos, según el informe.

El análisis también destaca que la manera en la que se utilizan estos aparatos influye directamente en el gasto energético. Acciones como poner la lavadora sin completar su capacidad, emplear programas poco eficientes o usar agua caliente de forma constante aumentan el consumo de electricidad. Por ello, adoptar hábitos como esperar cargas completas, elegir ciclos cortos y lavar con agua fría puede ayudar a reducir el impacto económico y energético en el hogar.

Una lavadora que no cumpla con ciertas características, puede influir en el consumo de energía del hogar. Foto: Getty Images

El horno también se encuentra entre los electrodomésticos que más energía consumen dentro del hogar, especialmente por su uso constante en la cocina. Este aparato puede representar más del 8 % del gasto eléctrico de los electrodomésticos y alcanzar un consumo anual cercano a los 231 kWh.

Los expertos señalan que hábitos como abrir la puerta mientras está en funcionamiento provocan pérdidas importantes de calor y aumentan el consumo energético, lo que termina reflejándose en una factura de electricidad más alta.

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Finalmente, la nevera es uno de los electrodomésticos que más influye en el consumo eléctrico del hogar debido a que permanece encendida de manera continua durante todo el día. Según el informe de Repsol, este aparato puede alcanzar un gasto promedio de 662 kWh al año y representar cerca del 30% de la energía utilizada por los electrodomésticos de la vivienda.

Aunque su funcionamiento constante la convierte en uno de los equipos de mayor consumo, expertos destacan que también es uno de los más eficientes en relación con el tiempo que permanece en uso.