Esto tendría que pagar para tener un robot chino que conversa y ofrece apoyo emocional

Recientemente, se ha dado a conocer el U1, un androide diseñado para la convivencia doméstica con un enfoque estrictamente asistencial y de soporte emocional. El acceso a este tipo de compañía implica una inversión que varía según el grado de realismo y personalización requerida por el usuario.

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El presupuesto para un amigo artificial

El ingreso al mercado de este tipo de robots tiene un rango de precios considerable. El modelo base del U1 comienza en los 12.000 dólares (aproximadamente 119.800 yuanes y aproximadamente 40 millones de pesos colombianos).

La versión más económica cuesta 12.000 dólares, pero las más avanzadas llegan a 145.000. Foto: AFP

No obstante, para obtener una experiencia detallada con rasgos físicos específicos o funciones avanzadas, el costo puede incrementarse de forma notable. Las versiones más sofisticadas, que ofrecen un mayor nivel de realismo y prestaciones, pueden alcanzar los 145.000 dólares. Este valor depende de la complejidad de la configuración, que permite incluso que el autómata guarde similitud con figuras públicas o seres queridos.

Funciones y capacidades del asistente

A diferencia de los robots industriales o de servicio doméstico tradicional, el U1 no realiza tareas como cocinar, limpiar o planchar. Su labor se centra en el bienestar afectivo y la asistencia sanitaria.

El sistema utiliza Inteligencia Artificial combinada con sensores integrados en su cuerpo para monitorear el entorno. Esto permite al androide identificar señales de fatiga o estrés en las personas con las que convive. Entre sus capacidades principales destacan:

Interacción verbal: Es capaz de mantener conversaciones diarias y ofrecer palabras de aliento.

Es capaz de mantener conversaciones diarias y ofrecer palabras de aliento. Gestión de salud: Provee recordatorios para la toma de medicamentos y ayuda en la detección de indicadores vinculados al bienestar físico.

Provee recordatorios para la toma de medicamentos y ayuda en la detección de indicadores vinculados al bienestar físico. Memoria adaptativa: El robot puede recordar diálogos previos para mejorar el conocimiento sobre la persona y lograr una interacción más fluida.

Personalización orientada a sectores específicos

El androide se encuentra disponible en versiones femenina (1,68 metros) y masculina (1,83 metros). Existe una amplia gama de opciones para configurar su apariencia, desde el vestuario y el peinado hasta las facciones del rostro.

Su diseño busca adaptarse a las preferencias del usuario mediante múltiples opciones de personalización. Foto: AFP

Esta tecnología apunta con prioridad a dos segmentos demográficos con alta demanda de compañía: las personas que viven solas y los adultos mayores de 60 años. Se estima que estos grupos encuentran en el dispositivo un soporte constante para mitigar el aislamiento.

Privacidad y seguridad de la información

La integración de un dispositivo que procesa voces, hábitos y rutinas privadas genera interrogantes sobre el manejo de los datos personales. Ante esto, la empresa desarrolladora, UBTech, ha manifestado que toda la información recolectada se encuentra cifrada.

Asimismo, se asegura que estos datos no son utilizados para el entrenamiento de modelos externos de inteligencia artificial, buscando establecer un vínculo de confianza con los usuarios. Aunque su autonomía de batería se limita a cuatro horas, el objetivo del proyecto es consolidar una nueva forma de asistencia emocional en la vida cotidiana.