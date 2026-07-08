Por qué el 13 de julio es festivo en Colombia: la duda más buscada en Google

El calendario laboral colombiano para el año 2026 ha integrado una fecha de descanso que ha generado múltiples interrogantes entre la población.

El interés por comprender la naturaleza del lunes 13 de julio se ha reflejado en un incremento inusual de búsquedas en plataformas digitales, especialmente en regiones con alta formalidad laboral como Risaralda, Caldas y Bogotá.

¿Habrá puente festivo el 13 de julio? Esto se sabe tras la demanda contra la ley

El fundamento legal y el motivo de la conmemoración

Este nuevo festivo surge a partir de la Ley 2578, la cual fue promulgada por el Congreso de la República el 1 de junio de 2026.

El objetivo principal de esta legislación es rendir un homenaje nacional a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reconocida como la patrona de los colombianos. Con esta medida, se busca exaltar la importancia religiosa y cultural de Chiquinquirá, en Boyacá, como centro de peregrinación.

El homenaje a la Virgen de Chiquinquirá dio origen al nuevo festivo de julio. Foto: Ingrith Andrea Páez

La aplicación de la “Ley Emiliani” y el traslado de fechas

Aunque la festividad religiosa se celebra oficialmente el jueves 9 de julio, el día de descanso para los trabajadores se hace efectivo el lunes 13 de julio. Este ajuste se debe a la aplicación de la Ley Emiliani, una norma técnica que permite desplazar la mayoría de los feriados que caen en días laborales hacia el lunes siguiente. La finalidad de este mecanismo es la creación de fines de semana prolongados para incentivar el desplazamiento de viajeros y dinamizar el comercio regional.

Situación actual

A pesar de la existencia de este proceso judicial, la ley se encuentra plenamente vigente y debe ser respetada por los empleadores. Mientras la Corte no declare la inexequibilidad de la norma —es decir, que la ley deje de tener validez por ser contraria a la Constitución—, el festivo es de obligatorio cumplimiento para los sectores público y privado.

La demanda no cambia el descanso del 13 de julio mientras la ley siga en vigor. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se ha precisado que cualquier fallo judicial futuro solo tendría efectos hacia adelante, por lo que el descanso programado para este 13 de julio de 2026 permanece inalterado en el calendario nacional.