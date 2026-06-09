Empresas deberán reajustar turnos y nómina por nuevo festivo nacional: esto es lo que viene

Con el nuevo festivo nacional creado mediante la Ley 2578 de 2026 (Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá), su principal impacto laboral se traduce en que se convierte en un día de descanso obligatorio remunerado para trabajadores del sector público y privado.

¿Desde cuándo se aplicará el nuevo festivo del Día de la Virgen de Chiquinquirá en Colombia?

Para conocer más detalles sobre el nuevo festivo y el impacto sobre las empresas del país, SEMANA dialogó con Pablo Hernández Hussein, socio y líder de derecho laboral y seguridad social en Scola Abogados.

SEMANA: ¿Qué obligaciones laborales deben tener en cuenta las empresas ante la incorporación de un nuevo festivo al calendario colombiano?

Pablo Hernández (P. H.): Lo novedoso es la introducción de un nuevo día festivo, pero a este se le deberán aplicar las mismas previsiones ya establecidas en la ley laboral respecto de los feriados.

Es decir, será un día de descanso obligatorio remunerado en el que, si es requerida la prestación del servicio, se deberá pagar el recargo correspondiente y tomar las previsiones de compensación de acuerdo con las reglas de ocasionalidad y habitualidad ya conocidas.

El nuevo festivo será el 9 de julio, pero si cae entre semana, se trasladará al siguiente lunes. Foto: Gemini

SEMANA: ⁠¿Cómo puede impactar este nuevo festivo la planeación de nómina, costos laborales y gestión de personal, especialmente en empresas que operan de manera continua?

P. H.: Seguramente, la mayoría de las empresas de estos sectores ya tenía ese día programado como laborable dentro de sus esquemas de turnos.

El impacto es evidente, pues se debe reestructurar esa programación para evitar el sobrecosto o asumir dicho costo adicional por efecto del trabajo en día de descanso obligatorio, lo que incide en el reconocimiento de compensatorios, el pago de recargos o, eventualmente, ambos, si, sumado al trabajo en otros días de descanso, llega a configurarse la habitualidad.

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SEMANA: ⁠¿Qué riesgos legales pueden enfrentar los empleadores que no ajusten adecuadamente sus políticas de trabajo, turnos o pagos frente a este nuevo día de descanso obligatorio?

P. H.: Fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo ante posibles incumplimientos normativos y reclamaciones judiciales de los trabajadores por el pago de eventuales recargos no reconocidos.

El decreto lleva la firma del presidente Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay. Foto: SEMANA / Getty Images / Montaje: Semana

SEMANA: En un contexto de reforma laboral y aumento de los recargos por trabajo dominical y festivo, ¿qué recomendaciones daría a las empresas para prepararse financieramente y cumplir con la normativa sin afectar su operación?

P. H.: Lo complejo es que el margen de maniobra es muy corto, teniendo en cuenta que el festivo tendrá lugar en poco más de un mes. Más allá de recomendar una adecuada planeación financiera y de turnos en el tiempo que queda, lo que corresponde es hacer un llamado a los empresarios para que continúen afrontando este tipo de medidas que, sin mayor sustento ni análisis, terminan afectando la productividad e incrementando los costos laborales.