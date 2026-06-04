El Gobierno sancionó la ley que declara el 9 de julio como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, una decisión que les brindará a los ciudadanos un nuevo día de descanso; sin embargo, para muchos queda la duda de la fecha de aplicación.

Habrá nuevo festivo en Colombia: ley lo oficializa

Según se indicó en el decreto, “La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación”; no obstante, esta no será la fecha en la que se lleve a cabo, ya que esta celebración estará cobijada por la Ley Emiliani, tal como lo menciona el artículo 6 del decreto:

“Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para efectos de determinar el día en el cual se disfrute del descanso remunerado en el calendario”.

Este nuevo festivo ubicará a Colombia con 19 feriados. Foto: El País / Getty Images / API / Montaje: Semana

La Ley 51 de 1983 ubica a los días feriados de carácter religioso (aplican excepciones) los días lunes para poder tener puentes festivos, por lo que esta celebración se estrenará el 13 de julio de 2026.

¿Por qué se celebrará este nuevo día festivo en Colombia?

En el decreto que hace oficial esta festividad se explica: “La presente ley tiene por objeto rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad chiquinquireña y del departamento, así como vincular a la Nación a la conmemoración de los 440 años de su nacimiento”.

El acogedor municipio, famoso por el milagro de la Virgen de Rosario, se fundó el 26 de diciembre de 1586 y se convirtió en villa republicana el 1 de septiembre de 1810.

Chiquinquirá es uno de los municipios con mayor vocación católica de Colombia. Foto: Getty Images

Adicionalmente, se realizará “una ceremonia conmemorativa en el municipio el día 1.° de septiembre de 2026. En este evento se destacará su significativa contribución a la religión católica durante sus primeros 216 años como villa republicana, sus 440 años de nacimiento con el milagro de la renovación y los 40 años desde la histórica visita del papa Juan Pablo II a Chiquinquirá, ocurrida el 3 de julio de 1986, así como su importancia como destacado centro cultural, turístico y religioso de Colombia”.

Finalmente, este homenaje contará con un “proyecto audiovisual con el ánimo de difundir la historia e importancia del municipio de Chiquinquirá, en donde se incluyan las acciones tomadas con ocasión de la presente ley, el cual será difundido por la televisión pública nacional”.