Diego Guauque regresó a la sala de quimioterapia tras superar un leiomiosarcoma: esta es la razón

El periodista y presentador colombiano Diego Guauque, reconocido por su trayectoria en el programa de investigación Séptimo Día, volvió a ser centro de atención tras compartir un inesperado encuentro en sus redes sociales.

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Guauque asistió al centro hospitalario donde superó su tratamiento contra el cáncer para realizarse un procedimiento médico de rutina, lugar en el cual coincidió con una paciente que actualmente enfrenta el mismo diagnóstico que él padeció en 2023. El comunicador aprovechó el espacio para hacer un llamado a sus seguidores a enviar mensajes de apoyo a la mujer.

De acuerdo con lo publicado por el propio periodista en sus plataformas digitales, su presencia en el hospital se debió a una cita médica programada para el mantenimiento del catéter que aún conserva tras haber finalizado sus sesiones de quimioterapia. Aunque el comunicador detalló que inicialmente consideraba la visita como un trámite de rutina común y corriente, la visita tomó un giro diferente al ingresar a la sala de tratamientos.

“Esta mañana volví al hospital donde recibí mis quimioterapias. Fui para que me hicieran el mantenimiento del catéter que todavía conservo. Pensé que iba a ser un trámite más, pero terminé viviendo uno de esos momentos que le recuerdan a uno por qué vale la pena compartir la historia”, relató Guauque en el texto que acompañó su video.

En ese espacio, Guauque conoció a Reina Dávila, una paciente que se encuentra recibiendo atención médica y con quien entabló una conversación sobre el proceso que ambos han tenido que atravesar debido a la enfermedad.

Según el video difundido, Dávila le explicó a Guauque que en el año 2023, tras enterarse de su diagnóstico, buscó referentes de personas que hubieran transitado por la misma patología para hallar esperanza en su proceso.

La paciente decidió escribirle un mensaje directo a través de Instagram al periodista de Séptimo Día, sin generar altas expectativas de recibir una respuesta debido a ser un personaje público.

Contrario a lo esperado por la paciente, Guauque contestó el mensaje a primera hora de la mañana siguiente, confirmándole que compartían el mismo diagnóstico y que él ya figuraba como sobreviviente.

Durante el encuentro en la sala de quimioterapia, Dávila expresó su agradecimiento por el gesto: “Qué ser tan humano, o sea, tan maravilloso, tan sencillo y tan increíble que me haya podido dar respuesta a mí, que no soy una persona de los medios”, afirmó la paciente en el video, manifestando además que consideraba el encuentro presencial como una coincidencia.

A comienzos de 2023, Diego Guauque se apartó temporalmente de las pantallas de la televisión nacional luego de confirmarse que padecía un leiomiosarcoma, un tipo de tumor maligno poco frecuente que se origina en los tejidos de los músculos lisos y que, en su caso, se localizaba en la zona abdominal.

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A lo largo de su tratamiento, que incluyó complejas intervenciones quirúrgicas y ciclos de quimioterapia, el periodista optó por mostrar etapas de su enfermedad, los desafíos emocionales familiares y los avances médicos de su recuperación.

En el cierre del video, Reina Dávila enfatizó la importancia de mantener una postura optimista y de aprovechar las herramientas médicas disponibles, catalogando las quimioterapias, cirugías y radioterapias como alternativas valiosas de recuperación. Por su parte, Guauque invito a sus seguidores a dejar mensajes de aliento y cadenas de oración dirigidas a la paciente, enfatizando el impacto positivo que tiene el soporte emocional durante el tratamiento del cáncer.