Diego Guauque subió inesperado video y se pronunció tras crudos rumores sobre su vida: “No estoy muerto”

Diego Guauque se convirtió en el centro de una de las historias más inspiradoras de la televisión colombiana tras atravesar un complejo episodio de salud que conmovió profundamente a sus seguidores. El periodista, ampliamente reconocido por su labor investigativa, enfrentó una etapa marcada por la incertidumbre y los desafíos al recibir el diagnóstico de una enfermedad grave que puso a prueba su resistencia tanto física como emocional.

Durante su tratamiento, Guauque debió someterse a diversas intervenciones quirúrgicas, exámenes constantes y terapias especializadas para combatir un tipo de cáncer que transformó por completo su día a día. Tras una lucha constante, el comunicador se recuperó y logró vencer este mal que había golpeado su cuerpo.

No obstante, pese a que se estabilizó tiempo atrás, diversas publicaciones en redes sociales comenzaron a difundir información falsa, la cual se enfocaba en una supuesta recaída que habría tenido. Diego Guauque tuvo que pronunciarse al respecto, aclarando cuál era la verdad de este tema.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el periodista publicó un video en sus cuentas oficiales, donde aprovechó para dejarse ver y así plasmar la realidad de esas noticias falsas que eran compartidas en otras plataformas digitales.

En las imágenes, el integrante de Séptimo Día envió unas palabras a sus seguidores, confirmando que se encontraba bien y todo lo que se decía era mentira. El famoso presentador comentó que no había recaído y tampoco estaba enfermo.

“Buenas, para avisarles que no he recaído, que no estoy muerto, que estoy bien. No como esas publicaciones que son cada vez más frecuentes que uno observa por Facebook y que rebotan por WhatsApp... hablando una cantidad de barbaridades acerca de mi salud”, dijo al inicio del post.

“Estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien, estoy sano. No, no he recaído, ando dictando, precisamente, unas conferencias con mi esposa, bastante impactantes y conmovedoras... sigo trabajando en Séptimo Día”, apuntó.

De igual manera, Guauque utilizó este espacio para hacer una reflexión acerca de las personas que habían tenido cáncer, ya que era claro el miedo constante que existía de que la enfermedad volviera a aparecer tras superarla.

“Sin embargo, este tipo de situaciones lo ponen a uno a pensar inevitablemente, lo alcanzan a uno a tocar, pues el paciente de cáncer siempre va a tener un temor, una incertidumbre: a recaer (...) Cuando una persona que paso por esto sufre de algún dolor, no se puede evitar pensar en esta enfermedad. Por fortuna estoy bien, y siempre le pido a Dios es por mi salud”, afirmó.