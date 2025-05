Diego Guauque rompió el silencio sobre delicado video en el hospital y aclaró cómo se encuentra: “Más ganas que nunca de vivir”

“ Diego no aguanta más, de nuevo en el hospital ”, se leyó en el contenido, alarmando sobre el estado del colombiano.

El reconocido presentador, incómodo y molesto, expuso lo que realmente estaba sucediendo, indicando que no estaba en ningún hospital y todo se trataba de una noticia falsa que se había difundido en redes sociales.

“Con razón me estaban llamando tanto, preocupados por mi salud. Esto es carreta, ‘fake news’, no crean nada de eso. No estoy en ningún hospital”, dijo en un clip, donde habló directamente a la cámara.