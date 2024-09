“No sé si hoy estaría sentado acá”: Diego Guauque y los exámenes milagrosos que recibió sobre su cáncer

A inicios del año 2023, el periodista de Séptimo día, Diego Guauque, confirmó sumido en una gran mezcla de sentimientos que fue diagnosticado con una grave enfermedad, el cáncer. Luego de muchos exámenes que le hicieron, el personal médico pudo conocer el tipo del mismo, que llevaba por nombre: leiomiosarcoma.

Si bien fue un momento muy duro para el periodista de Caracol Televisión, también fue una lección que le dejó muchos aprendizajes y cambios de pensamiento respecto a la vida. Mientras Diego se encontraba afrontando su enfermedad con los tratamientos que le ayudaban, decidió convertir su enfermedad y lo que vivía con ella en un registro fotográfico y en video, pues subía a su cuenta oficial de Instagram lo que padecía en su día a día.

Justamente, como todo su proceso ha sido de público conocimiento y superó la enfermedad, en Sin filtro, el videopódcast de SEMANA, contó cómo fue ese proceso que ahora cuenta con tranquilidad y que puede servir de insumo para aquellos que están pasando por una situación similar a la que vivió por más de año y medio.

“El 13 de enero de 2023 me diagnosticaron, ahí pensé en la muerte porque era un cáncer. En ese momento uno piensa cuánto tiempo queda de vida y lo que primero se piensa es en la familia por el vacío que se dejará. Pero eso a la vez me sirvió para luchar porque decía: no me puedo ir, tengo que luchar (…). La vida no es un camino de rosas, hay muchos obstáculos y hay que saber cómo se superan. La vida es esto, llega un cáncer, se muere un familiar, se muere la mascota o lo sacan del trabajo y uno debe manejar esos sentimientos”.

Una de las principales lecciones que puede compartir Diego es esa: la salud es lo más importante en la vida. “Uno debe entender que la salud es la prioridad, a veces pensamos que por ser jóvenes no pasa nada, vivimos metidos en el trabajo, creemos que la persona exitosa es la que tiene más dinero, pero uno no puede ser exitoso sin salud. Conocí casos donde gente con plata estaba postrada en una cama y sin compañía. La salud debe ser lo primero para salvarse. ¿La salud qué es? Pues hacerse chequeos médicos, el deporte, la alimentación, cómo duermo, cómo manejo el estrés y todas estas cosas”.

Pero además, cuenta que en algún momento los médicos no entendieron cómo su proceso fue tan exitoso y rápido porque las cosas pudieron empeorarse. “Yo soy una persona creyente, creo en Dios y en la Virgen y si hay que hablar de un milagro en mi caso creo que fue cuando la quimioterapia logra reducir el sarcoma porque es un tumor muy rebelde. El doctor nos dijo que había reducido en un 28 %, yo pensé que era poco, pero después entendí que esa cifra era una bendición porque los médicos esperaban máximo un 10″, dijo.

Agregó: “El doctor me dijo que mis exámenes eran muy buenos y que después de 18 meses era inexplicable lo que estaba pasando. Él me decía que no entendía, pero que era increíble. No sé si hoy estaría sentado acá”.

Alejandra Rodríguez, quien también es periodista, es la esposa del comunicador y fue uno de los pilares fundamentales para que Diego Guauque superara este impasse de salud, pues ella estuvo todos los días y a toda hora junto a él.

Diego Guauque, periodista colombiano. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA | Foto: NATALIA BETANCOURT

De acuerdo con lo contado por el periodista, su esposa se encargó de hacer una especie de diario con lo que los hacía vivir el cáncer, en lo que él también ayudó.

“En la salud y en la enfermedad, siempre me acuerdo de esa frase. Ella nunca me desamparó, siempre estuvo conmigo, dormía en un sofá, le pedía que fuera a descansar y nunca me dejó. Eso para mí fue una bendición porque la persona a la que más le tenía confianza. Ella interpretaba a los médicos y yo creo que se convirtió en especialista porque, incluso, me llegan los exámenes y los entiende perfectamente”.

Revela que Alejandra y toda su familia fueron los ángeles que lo acompañaron y le dieron la fuerza para salir adelante, sobre todo, en los momentos difíciles: “Yo soy fuerte, pero ella me ayudó bastante. Lo mío fue muy fuerte, en el momento tal vez no lo comprendí, pero ahora lo entiendo perfectamente”.

“Uno debe luchar por la familia, por compartir más tiempo. En el trabajo a uno lo valoran, pero la empresa debe continuar sin uno. En la casa es diferente y eso se debe valorar a fondo. Trabajar es una bendición, pero hay que entender que se debe repartir el tiempo adecuadamente para tener un equilibrio en la vida”, agregó.

Su agradecimiento con Alejandra es enorme. Su historia de amor surgió hace varios años cuando cada uno estaba en una relación diferente, pero por cosas de la vida terminaron juntos. Eso sí, el ambiente laboral les ayudó. “Lo mejor que me ha pasado en Séptimo día es haber encontrado a mi compañera de vida, eso lo agradeceré toda la vida. Eso es lo principal que me ha ocurrido ahí y creo que es un regalo de Dios. Ella empezó como productora, pasó a ser periodista, pero empezó como productora mía. Dios me puso un angelito y siempre se lo agradezco”.

Agregó: “Después de seis o siete años de novios, me lancé a pedir matrimonio. Yo en el pasado cometí errores y me sirvió para aprender y entender cómo tener una bonita relación. Eso ayudó a que nuestra relación fuera muy bonita y nos comprometimos en un viaje a Europa, allí la sorprendí con su anillo y es nuestra historia”.

Sin embargo, el día de su matrimonio casi la embarra por cuenta de una fiesta que tuvo la noche anterior. “A los cinco meses nos casamos. Me emborraché la noche anterior y casi no llego. Yo la verdad no quería, pero es que había una despedida de Séptimo día y me puse a tomar, llegaron como las 3:00 de la mañana y seguía. Casi no me levantan al otro día, Alejandra estaba brava, pero hice cualquier chiste pendejo y se calmó todo”.