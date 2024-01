Diego Guauque, tras vencer el cáncer, tomó contundente decisión sobre su futuro; anunció regreso a la televisión

El comunicador, según reveló tiempo atrás, lidió con un cáncer que afectó su salud y lo llevó a pasar momentos llenos de angustia e incertidumbre. El integrante de Séptimo día no dudó en relatar parte de su proceso a través de las plataformas digitales, conectando con aquellos que se preocuparon por su estabilidad y bienestar.

“Yo les dije que mi grito de batalla era ‘Fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben qué me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de mi hija y de mis padres ”, comentó en una publicación, expresando lo emocionado que estaba con esta batalla que había superado.

Diego Guauque regresó a la televisión

“Siempre confié en los médicos, fui un paciente bien paciente y bien creyente, en ellos y en Dios. Hoy finalmente regreso a Caracol Televisión, la empresa que me supo cobijar y arropar con profundo cariño. Voy motivado, feliz, me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio, un poquito asustado, me siento como raro, a pesar de que llevo 15 años ahí”, comentó en el post.