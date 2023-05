Diego Guauque, al borde del llanto, reapareció en la UCI; se desahogó tras delicada cirugía: “Me duele horrible, pero lo vencimos”

Diego Guauque, que ha estado muy activo en las redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores este lunes y anunció que sería operado nuevamente, puesto que los médicos buscarían sacarle el sarcoma que le detectaron en enero pasado.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el reconocido reportero explicó un poco cómo iba a ser esta nueva intervención y aseguró que confiaba mucho en los doctores. Además, pidió muchas oraciones para que todo saliera bien.

Diego Guauque será operado nuevamente - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Necesito de todas sus oraciones y buena energía para la crucial cirugía que me espera. En breves minutos ingresaré a la cirugía más importante de mi vida. Vamos fortalecidos por las manos de Dios y de la Virgen. El reto es sacarme ese sarcoma. Ojalá que no esté pegado a los órganos”, manifestó el comunicador.

La esposa del bogotano, Alejandra Rodríguez, habló con SEMANA después de que Diego salió de cirugía y confirmó que el procedimiento quirúrgico fue todo un éxito, enfatizando que los médicos lograron extirpar el tumor en su totalidad.

Igualmente, el periodista de Séptimo día (Caracol Televisión) reapareció este mismo lunes en las plataformas digitales y compartió tres emotivos videos desde la Unidad de Cuidados Intensivos. Asimismo, les agradeció a todas las personas que rezaron por su salud.

El reportero salió exitoso de la cirugía - Foto: @diego_reportero

Su esposa confirmó que el sarcoma fue retirado - Foto: Instagram: Carlos Carmona

“Yo les dije que mi grito de batalla era ‘Fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben que me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de hija y de mis padres”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Saben por qué también estoy contento, por sus buenos deseos, la buena energía y la fe que me mandaron desde un principio. Dios y la Virgen me arroparon para hacer de este uno de los días más felices de mi vida. ¡Unidos todos podemos, gracias!”.

Guauque recalcó finalmente en las piezas audiovisuales que estaba bastante dolorido luego de la larga intervención, pero admitió que no se encontraba tan maltratado como quedó en la primera operación.

“Me duele la barriga horriblemente, no se los voy a negar, pero no estoy tan jodido como en la primera cirugía. Derrotamos el sarcoma entre todos, así que no me cansaré de dar las gracias”, concluyó.

Diego Guauque le ganó la batalla al cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

El periodista siempre se mostró muy positivo - Foto: Instagram: Diego Guauque

¿Qué viene para el periodista?

La pareja sentimental del reportero bogotano aseguró en Instagram que el tratamiento continúa y que los más probable es que Diego reciba algunas sesiones de radioterapia. No obstante, aclaró que su marido en este momento no tiene cáncer.

“Se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente”, explicó Rodríguez.

Diego Guauque habló de las cosas buenas que la ha traído el cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Por último, precisó: “Lo más importante es que el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera y al doctor Tarazona”.

La también periodista señaló que el comunicador permanecerá unos días más en el hospital, puntualizando que poco a poco debe seguir con los controles y chequeos necesarios para cuidar su estado de salud.