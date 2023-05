“Fuera sarcoma, vamos pa’lante”: Diego Guauque celebró uno de los días más importantes de su vida en la lucha contra el cáncer

Un dolor abdominal al que no le prestó mucha atención, pero por el cual los médicos notaron que algo no andaba bien, fue cómo empezó el cáncer del periodista Diego Guauque. “En la ecografía, el ecógrafo me dijo: ‘Yo le estoy viendo una cosita ahí rara, como una masita’”, expuso el comunicador y por ello decidieron hospitalizarlo.

En ese proceso encontraron un sarcoma que se debía atacar pronto porque estaba pegado a por lo menos tres órganos más, como un pulpo.

El periodista Diego Guauque durante la entrevista con 'Vicky en SEMANA' - Foto: Foto del video de SEMANA

Desde ese momento, Guauque ha estado en manos de los especialistas y ha sido muy abierto con su proceso, ya que muchas personas que lo siguen en redes sociales le preguntan cómo va y le dan algunas recomendaciones para que pueda mejorarse pronto.

No obstante, él ha mostrado cada paso que da en medio de la lucha contra esta enfermedad y hace unas semanas dijo que había decidido “ser el conejillo de indias”, para dejar ver cómo es vivir con cáncer. En una entrevista con el programa Bravissimo aseguró que quería enseñarles a las personas sobre este tipo de situaciones, pues no todos están empapados del tema.

Y así lo ha hecho, a través de publicaciones en Instagram ha mostrado su proceso y hace unos días había contado, “Me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes. Es una cirugía difícil, riesgosa, porque el examen sigue ahí pegado a algunos órganos y ese ha sido el gran problema, ese es el gran reto de esa cirugía. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel y estamos por muy buen camino”.

Pues bien, este lunes 29 de mayo, el periodista reapareció con varios videos en su perfil para darle una gran noticia a quienes lo han apoyado durante este proceso, “Yo les dije que mi grito de batalla era “Fuera sarcoma” y el sarcoma se marchó. Vamos pa’ lante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto”, indicó.

El reportero salió exitoso de la cirugía - Foto: @diego_reportero

En el clip saludó a todos y expresó con una sonrisa en su cara que le había ido bien en la cirugía, “me fue bien gracias a Dios, ¿el sarcomita? Pum, lograron sacarlo. Estamos muy contentos. ¿Y saben qué es lo que me pone más contento? Los rostros de mis familiares”, fue lo que dijo inicialmente el comunicador.

Luego añadió: “si ellos están felices, Dieguito está feliz”, y agregó que le dolía mucho el estómago, pero “no estoy tan jodido como la primera vez, en la primera cirugía, estoy contento y creo que voy a salir más rápido de la UCI porque en este momento estoy en la UCI y creo que voy a salir más rápido”.

Cabe señalar que luego el periodista Diego Guauque hizo otras publicaciones en las que apareció su esposa, Alejandra Rodríguez, explicando cómo habían recibido la buena noticia por parte de los especialistas.

“Salió el doctor Gabriel Herrera y nos informó que la cirugía fue exitosa. Se pudo retirar todo el sarcoma”, relató entre lágrimas de emoción.

A línea seguida contó que “se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente”, expresó emocionada.

“Lo más importante: el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera, al doctor Tarazona”, explicó.

Por ahora se espera su recuperación y poco a poco continuar con los controles y chequeos necesarios para cuidar de su salud.