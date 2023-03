“Estoy sufriendo una crisis”: periodista Diego Guauque habla en medio de su lucha contra el cáncer

El reconocido periodista del programa Séptimo día Diego Guauque ha estado muy activo en redes sociales informando a sus seguidores acerca de su estado de salud, luego de que fuese diagnosticado con un cáncer el pasado mes de enero.

Recientemente, el periodista ofreció una entrevista en el programa de entretenimiento La Red del canal Caracol donde mencionó que ha sido un tema complejo, pero que espera superar pronto. A su vez relató que cuando le hablaron de ecografía pensó que algo no andaba bien; sin embargo, creyó que la palabra cáncer aún no sería una realidad en su vida.

“Desde la primera vez que a mí me dijeron ecografía, tiene que hacerse ecografía; evidentemente uno piensa en la palabra tengo alguna cosa, una masa, un tumor, que tal que eso termine en cáncer, pero igual yo lo veía lejano, pero poquito a poquito te vas acercando a esa palabra. De pronto es un tumor benigno, hay ojalá que eso sea y que mañana llegue la doctora y me diga ‘Diego es esto, hay que sacarlo, pero no te preocupes’”.

En medio de su relato, el comunicador mencionó que le hicieron exámenes a los que nunca se había sometido, por medio de ellos, pudieron observar todo el cuerpo en su interior, mediante unas cámaras.

El reportero confesó que estos días no han sido nada fáciles - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Llega un momento y te dicen encontramos una cosa que se llama un sarcoma y yo ¿qué es sarcoma? Es un tema cancerígeno y tú sabes como somos nosotros los reporteros, pues al grano ¿tengo cáncer cierto? Y la respuesta fue:Sí”.

Luego de andar escoltado, debido al riesgo que corre gracias a su profesión, su rutina cambio de manera radical, ya que esta enfermedad llegó a su vida cuando menos lo esperaba.

“Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces, (dije) ‘bueno, hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer’. Estoy convencido de que lo voy a derrotar”.

En medio de su proceso, el reportero se ha hecho preguntas que quizá varios se harían en su posición. ¿Por qué medio está carajada a mí? Si no he sido un mal tipo, ni nada, tengo mi familia. Entonces, uno empieza a procesar y se pregunta ¿Por qué a mí?. Y esa pregunta me duro como dos días y la pregunta ya no era ¿por qué a mí? Si no ¿cómo me voy a sanar?”.

Al comunicador ya le hicieron una primera intervención quirúrgica; sin embargo, esta no salió tan bien como esperaba, ya que no pudieron quitar el tumor en su totalidad, debido a que podían afectar algunos órganos de su cuerpo; pese a esto, Diego manifestó que lo más importante era haber salido con vida de ese primer escalón de todos los que debe escalar en medio de este proceso.

El periodista Diego Guauque afrontará su recuperación desde su casa, según comentó en sus videos. - Foto: Captura de pantalla video publicado en Instagram @diego_reportero / Montaje Semana

Los médicos me dijeron “no fue tan bien como creíamos”, pese a esto, al despertar sostuvo “me importa un chorizo, estoy vivo, sigo pa’ lante”.

Debido a las secuelas que le ha dejado el tratamiento, el periodista ya ha perdido 10 kilos; sin embargo, el comunicador cuenta que las enseñanzas en medio de un proceso como este son transformadoras y superan el plano físico.

“Yo ahora estoy sufriendo una crisis, siempre estoy pensado oiga, antes yo no pensaba así. Cuando uno sufre este tipo de circunstancias de tragedias, por decirlo así, de obstáculos, evidentemente te transforma un poquito y creo que te transforma para bien”.