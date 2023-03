Video | A Iván Lalinde le pican la lengua y se ‘destapa’ sobre noviazgo con Carolina Cruz

Iván Lalinde empezó la semana con toda la actitud y realizó este lunes una pequeña dinámica en su cuenta personal de Instagram para interactuar con sus seguidores, por lo cual habilitó la caja de interrogantes.

Mediante las historias, los fanáticos del reconocido presentador aprovecharon para hacerle algunas preguntas sobre algunos detalles de su vida personal. Incluso, un internauta le pidió que hablara sobre su supuesto noviazgo con Carolina Cruz.

Ivan Lalinde es uno de los presentadores más queridos de Colombia - Foto: Captura de pantallas de instagram / @ivanlalindeg

El antioqueño, sin embargo, no tuvo ningún tipo de problema en responder esta inquietud y respondió de manera sarcástica que lleva varios años de relación con la vallecaucana, dejando ver que simplemente son amigos.

“¿Eres novio de Carolina Cruz?”, fue la interrogante que le hicieron puntualmente al comunicador colombiano en Instagram, a lo que contestó con el siguiente mensaje: “¡Ufff, hace 23 años!”.

Pese a que no le gusta hablar mucho de su vida privada, el presentador de Caracol Televisión aseguró hace unos meses en una entrevista que estaba comprometido. Sin embargo, no entregó más detalles.

Lalinde, de igual manera, dijo en ese momento que todavía no había podido cumplir un sueño que tenía desde joven, puesto que le gustaría trabajar un tiempo en el exterior.

El presentador estuvo recientemente como invitado en Diario de una mamá - Foto: Fotograma, 8:24, Diario de una mamá - YouTube Carolina Cruz Osorio

Carolina y Lalinde trabajan juntos en 'Día a día' - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

“Quiero trabajar en otro país, con casa frente al mar, en una ciudad donde pueda caminar y montar en bicicleta tranquilo. Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”, precisó en aquella oportunidad.

Cabe mencionar que el antioqueño, sin duda alguna, ha tenido dos años bastante retadores en el ámbito personal, ya que tuvo que lidiar con el deceso de sus dos padres, siendo el de su mamá, doña Teresa Gallego de Lalinde, el más reciente.

Iván Lalinde tiene actualmente una relación sentimental estable - Foto: Instagram @ivanlalindeg

El presentador casi no habla de su vida privada - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Carolina Cruz habló del empresario con el que sale

Mediante las historias de Instagram, la exreina de belleza sorprendió a todos sus seguidores y respondió sí tenía un romance con Holman Fuentes, famoso empresario colombiano. Asimismo, aceptó que este es una de las personas con quien más sale.

“Llevo mucho saliendo con él y con todos los amigos que no me han dejado sola nunca”, fue el contundente mensaje que escribió la vallecaucana, la cual acompañó la publicación con una fotografía.

La empresaria, de igual manera, manifestó recientemente en la revista Don Juan que siempre le inventan chismes con sus amigos, que en muchos casos también tienen una cercanía con Lincoln Palomeque.

Adicionalmente, la presentadora de Día a día aprovechó el diálogo con ese medio para hacer una inesperada revelación con respecto al empresario, pues aseguró que Fuentes hace parte de la comunidad LGBTIQ+.

“Todo el tiempo me arman chismes, con mi mejor amigo, Fabio Starita, nos juntan todo el tiempo. Con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, puntualizó.

Holman Fuentes y Carolina Cruz son amigos desde hace años - Foto: Revista Vea/Arturo Rodriguez

Carolina Cruz y Holman Fuentes comparten constantemente tiempo juntos - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz recalcó hace unas semanas que no le cierra la puerta al amor luego de su separación con Palomeque, pero que en estos momentos de su vida estaba enfocada en sacar adelante a sus dos hijos, Salvador y Matías.