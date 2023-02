Carolina Cruz respondió a rumores y habló sobre empresario con el que sale: “No me deja sola”

Los últimos dos años para Carolina Cruz, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar, al mismo tiempo, su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Sin embargo, la presentadora de Día a Día (Caracol Televisión) ha señalado en repetidas oportunidades que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que hace unas semanas afirmó que espera volverse a enamorar.

La modelo inisnuó en una entrevista con Eva Rey que estaba saliendo con alguien - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Desnúdate con Eva

Los rumores sobre la reconocida modelo aumentaron en las redes sociales luego de que insinuó en una entrevista con Eva Rey que estaba saliendo con alguien. Incluso, la han visto muy bien acompañada en varios eventos.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó diálogo con la española, quien logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Mediante las historias de Instagram, la presentadora habilitó esta semana la caja de interrogantes para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron si tenía un romance con Holman Fuentes, famoso empresario.

Carolina Cruz no tuvo ningún tipo de problema para responder esta inquietud y señaló, de manera irónica, que llevaba saliendo con Fuentes desde hace años. Posteriormente, explicó una vez más que este es uno de sus mejores amigos.

“Llevo mucho saliendo con él, y con todos los amigos que no me han dejado sola nunca”, fue el mensaje que escribió la exreina para responder la pregunta, la cual acompañó con una fotografía.

Carolina Cruz respondió pregunta sobre Holman Fuentes - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron en 2022 - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Cabe mencionar que la presentadora de Caracol Televisión manifestó en la revista Don Juan que siempre le inventan chismes con sus amigos, que en muchos casos también tienen una cercanía con Lincoln.

“Todo el tiempo me arman chismes, con mi mejor amigo, Fabio Starita, nos juntan todo el tiempo. Con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, precisó Cruz.

Carolina Cruz aseguró que Holman Fuentes es simplemente su amigo - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Fuentes estuvo en la fista de cumpleaños de Salvador - Foto: @holmanfuentes

Carolina Cruz salió de Bogotá

Carolina Cruz continúa bastante activa en las diferentes redes sociales y esta semana les mostró a sus seguidores que viajó fuera del país, por lo cual no estuvo en las últimas emociones de Día a día.

La empresaria vallecaucana compartió que se tomó un tiempo de reflexión y desconexión en una reserva natural cerca de la laguna Bacalar (México). Asimismo, publicó una fotografía del hermoso atardecer que se vive en esa zona.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para publicar una corta reflexión y aseguró que decidió regalarse ese maravilloso viaje por todo el esfuerzo que ha hecho para lograr las metas que se trazó, luego de la enfermedad de su hijo Salvador.

“Tiempo para mí, el más importante de todos. Estar aquí hoy, 23 de febrero de 2023, no es coincidencia. Hace un año, exactamente, nació ante el mundo Salvador de Sueños”, manifestó inicialmente.

La modelo volverá próximamente a 'Día a día' - Foto: Instagram @caritosotooficial

Luego, añadió: “Aquí estoy, mereciendo, regalándome, aplaudiéndome por lograr lo que nunca imaginé, por llegar a un punto de mi vida y alma que me tiene plena. Gracias, DIOS, virgencita, hijos, familia, amigos y equipo de Salvador de Sueños, sin ustedes esto no sería posible”.

Estas sentidas palabras de la presentadora de Caracol Televisión generaron todo tipo de reacciones en Instagram. Además, varias personalidades de la farándula nacional la felicitaron.

Algunas de las celebridades que le escribieron a la vallecaucana fueron: Laura Tobón, Carolina Soto, Kathy Saenz, Ana Karina Soto, Alejandra Sandoval, Elizabeth Loaiza, Natalia Valenzuela y Laura Acuña, entre otras.

Carolina Cruz no estuvo esta semana en 'Día a día' - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Laura Acuña y Carolina Soto felicitaron a su colega - Foto: Instagram: La Chismosa

“Te amo, mi amor, gózalo”; “¡Ese es el mejor tiempo!”; “Divina, mi Caro, te amo”; “Te aplaudo”; “Caro, eres superhermosa por dentro y por fuera”; “Mi Caro, vente unos días para México, y armamos plan de gratitud”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la modelo.